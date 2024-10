Jorge 'Polilla' da Silva: "América es un grande y tiene que estar definiendo el torneo"

Este viernes 11 de octubre,América de Cali venció por 2-1 a Millonarios, en la Liga BetPlay II-2024. Y minutos después del encuentro, Jorge ‘Polilla’ da Silva habló en rueda de prensa, para analizar lo que fue el triunfo ‘escarlata’.

“Nosotros cuando comenzamos, teníamos el objetivo primario que era tratar de estar en las finales, no podíamos permitirnos que se repitiera lo del primer semestre. América es un equipo grande y tiene que estar definiendo el torneo. Y yo creo que con los 29 puntos, si no estamos adentro, nos falta muy poquito”, indicó de entrada el entrenador americano.

Sumado a eso, el ‘Polilla’ enfatizó en la importancia de vencer a los ‘embajadores’, que son catalogados como uno de los rivales históricos de los vallecaucanos: “Era importante una victoria contra Millonarios porque enfrentábamos a un equipo de mucha jerarquía, de buenos jugadores y queríamos seguir en esta racha. Estamos felices por el triunfo, pero hay que seguir para adelante, pensando ya en el próximo partido”.

Jugada disputada en el duelo entre América vs. Millonarios, por Liga BetPlay II-2024. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones de Jorge ‘Polilla’ da Silva:

¿Cómo le va a dar manejo a la rotación del equipo?

"El ir bien en Liga nos va a permitir, que en los momentos en que se ajuste mucho el calendario, podamos manejar diferentes opciones. Todo el equipo está trabajando muy bien, ya ha existido momentos en los que hemos tenido que ‘echar mano’ de los que no han jugado y lo han hecho muy bien”.

¿Qué sensaciones del equipo?

"Aquí siempre lo hemos hablado, el tratar de implementar que el equipo tenga una identidad, que se juegue de la misma manera, teniendo en cuenta que los partidos se juegan diferente. El equipo siempre tiene la misma intención, la misma actitud de ir a buscar el partido, de presionar alto, de atacar en campo rival”.

¿Qué queda por mejorar?

“Siempre hay mucho por corregir. Lo primero que hacemos es tener autocrítica, más allá de que los resultados sean positivos. Contra Millonarios cometimos errores, pero al final fuimos justos vencedores”.

El gol de Millonarios...

“En la jugada del gol, teníamos que haber rechazado, haciendo la jugada más simple y se la dejamos en los pies a un goleador como Leonardo Casto, que convirtió. Siempre tenemos para corregir. Lo vamos a hacer en el poco tiempo que hay para trabajar, pero lo hablamos mucho. Este grupo verdad que le gusta mejorar y que tiene claro lo que quiere”.

América venció 2-1 a Millonarios, por la Liga BetPlay II-2024, en el fútbol colombiano. Foto: Colprensa.

Los errores en salida...

“Nosotros tenemos siempre intención de salir jugando, de que el equipo sea prolijo y el arquero es parte del equipo en esa jugada puntual. Yo no responsabilizaría al arquero, creo que es una jugada para atrás, le queda complicada y le pica para mal. Por suerte, la pelota se va por al lado del palo y no fue gol. Pero no creo que haya sido por exceso de confianza”.