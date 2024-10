Jorge 'Polilla' da Silva; de la 'bronca' con el árbitro, al 'tropel' en el final del juego

Minutos después de igualar 2-2 con La Equidad, Jorge ‘Polilla’ da Silva habló en rueda de prensa, analizando todo lo sucedido en el encuentro de este domingo, donde hubo varias jugadas polémicas que afectaron el desarrollo del encuentro.

“Hay cosas que no comprendo, porque en teoría los asistentes del árbitro están para colaborarle y a mí me está diciendo el juez de línea que primero era falta del jugador de Equidad, pero el juez central desentendió todo el aporte que estaba haciendo y terminó pitando otra cosa”, afirmó el entrenador de América de Cali, referente al arbitraje en el juego.

Sumado a eso, también habló de la trifulca en el final del compromiso, que dejó a varios expulsados: “Son cosas de partido, lógicamente en los dos bancos lo estábamos viviendo con mucha intensidad y ellos cuando convierten el gol festejan en forma desmedida, con gestos hacia el banco nuestro que no eran apropiados, estaba en su derecho, razón de poder festejarlo y me parece bien como nos ha tocado festejarlo a nosotros, pero ya cuando te metes con la gente del otro lado, me parece que está fuera de lo normal, pero son cosas del fútbol y que pasan”.

*Otras declaraciones de Jorge ‘Polilla’ da Silva:

¿Qué sensaciones le deja el juego?

“Lógicamente que el sabor es amargo porque se nos escapan dos puntos que los teníamos casi seguros, pero en el fútbol hasta que no termina el parrido no hay nada asegurado. Lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica, independientemente de lo que pudo haber pasado en el partido, que fueron hechos determinantes para que Equidad llegara al empate. Nosotros tenemos que aprender, creo que nos faltó un poquito de tranquilidad para definir el partido, tuvimos muchas opciones, pero no nos podemos desconcentrar”.

¿Qué queda por corregir en el equipo?

“Nosotros somos los primeros autocríticos de nuestro trabajo, solo que no comparto lo que decían, que Equidad fue mejor que América, quizá vi otro partido. Nos faltó fue un poquito más de agresividad y precisión en el último cuarto de cancha por un tercer gol porque había mucho espacio, pero después respecto a lo que sea, igual es fútbol, también hay que valorar y reconocer lo que hacen los rivales. Nosotros no jugamos solos”.

Las desatenciones…

“Los dos goles viene de jugadas que por ahí pudieron a ver sido diferentes. Tenemos que mejorar, pero no vamos a decir ahora que América está constantemente cometiendo errores”.