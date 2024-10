Jorge 'Polilla' Da Silva: "No hemos ganado nada, falta mucho todavía; somos exigentes"

América supo administrar el resultado global a su favor, el de 2-0, y eso le permitió instalarse en las semifinales de la Copa Betplay 2024, tras el 0-0 con el Cali , este miércoles. Luego del compromiso en el estadio de Palmaseca, Jorge 'Polilla' Da Silva, DT de la 'mechita', dio sus conceptos en rueda de prensa.

"Contento porque se logra el objetivo, por primera vez en este torneo el América llega a una semifinal y el equipo sigue demostrando que es un equipo maduro, inteligente, que sabe jugar los partidos. No planteamos esto (el 0-0), la idea era buscar el partido, tratar de ganarlo, no queríamos especular con la ventaja. Nos faltó un poco más de ambición, de claridad, principalmente en el último cuarto de cancha; en el segundo tiempo teníamos más espacios y no supimos aprovechar. Era un partido que lo podríamos haber ganando sabiendo que teníamos un hombre de más", dijo de entrada el timonel del rojo vallecaucano.

Sobre qué le faltó al América para poder quedarse con el triunfo, teniendo en cuenta que tuvo un futbolista de más en la cancha por la doble amarilla y posterior expulsión de Alexander Mejía en los locales , el timonel uruguayo sostuvo que "este equipo viene jugando cada tres días y es muy difícil mantener el ritmo, algo que hizo el equipo fue administrar el balón y hacerlo circular. Tuvimos algunas situaciones, pero no de la forma que esperaba, no festejamos cuando empatamos, queremos ganar siempre, el rival también juega, y el Cali hizo un buen partido. Me quedo conforme, seguimos en buen momento y corregiremos lo que por ahí no tuvimos bien".

Jorge 'Polilla' Da Silva, entrenador del América de Cali. COLPRENSA.

Otras declaraciones de Jorge 'Polilla' Da Silva:

- Sus sensaciones tras avanzar a semifinales de la Copa Betplay:

"Me siento feliz por estar al frente de este grupo maravilloso que me toca dirigir, pero los verdaderos protagonistas son los futbolistas que hacen en la cancha las cosas de la mejor manera. Me llena de felicidad llegar al club para que este crezca, encontré un grupo extraordinario, con compromiso, y poco a poco, hemos ido logrando resultados. No hemos ganado nada, falta mucho todavía, somos exigentes en ese aspecto, hay mucho camino por recorrer. Feliz y disfrutando de este momento como entrenador de América, vine con el objetivo de tratar de que América pelee los primeros lugares, esperamos que nos dé hasta fin de año y conseguir un título que es lo que queremos todos".

- Más análisis de lo que fue la llave contra el Cali

"Hay mucho para mejorar en todos los aspectos, hoy (miércoles) nos faltó más claridad en el último cuarto de cancha, pero no todos los días están iluminados los futbolistas. Creo que es el segundo partido en el que no hemos convertido goles, es normal que el equipo baje su ritmo por los partidos cada tres días. Analizaremos bien los que nos pasó hoy y a tratar de mejorar".

- El próximo partido contra Junior por liga, ¿habrá cambios?

"Vamos a volver a entrenar y evaluar cómo quedaron los muchachos, tenemos que pensar no solo en Junior, sino luego en la semifinal de la Copa. Ver y poner la balanza sobre qué es más importante para ellos, lógicamente que queremos ganar todo. Tenemos un partido complicado en Barranquilla, pero también tenemos la Copa; queremos tener un equipo fresco en la cancha. Veremos qué equipo pondremos en Barranquilla".

Por qué salió Duván Vergara...

"Ya viene siendo sistemático que Duván y Cristian Barrios reciben faltan fuertes, pasó en el partido anterior y hoy (miércoles) nuevamente, es muy difícil. También ahí nos metemos nosotros si es conveniente dejarlo en cancha, los árbitros deberían proteger un poco a estos jugadores que le dan alegría al fútbol. Además, fue una carencia nuestra de no tener claridad en el último cuarto de cancha para ganar el partido".

