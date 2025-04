Jorge 'Polilla' da Silva y un vainazo al Cali: "Solo hubo un equipo en cancha y fue América"

América de Cali se llevó una nueva edición del clásico vallecaucano. Este domingo 27 de abril, se impuso 2-0 sobre Cali , de la mano de Rodrigo Holgado y Esneyder Mena, y el entrenador, Jorge 'Polilla' da Silva, habló en rueda de prensa, haciendo énfasis en lo hecho en la cancha. Además, dejó claro que es momento de celebrar, después de una serie de resultados no tan positivos y cierta irregularidad del equipo.

¿Por qué el equipo cambió tanto para el segundo tiempo?

"Los 90 minutos, América fue superior, tuvo la iniciativa y Cali nunca nos generó una opción clara. Convertimos dos y hasta pudimos haber anotado más. Teníamos que ser agresivos en todos los aspectos. Si bien el primer tiempo no fue malo, se debía presionar más, recuperar arriba y con el gol de Rodrigo Holgado, se hizo más fácil. En la cancha hubo un solo equipo y fue América de Cali. Era un duelo especial. Veníamos de una racha negativa y esto nos pone cerca de la clasificación. Se jugó con el corazón, hubo entrega, pasión, amor y la gente se fue feliz, que es lo más importante de la institución".

¿Dónde estuvo la clave para llevarse la victoria de esa manera?

"En este fútbol es fundamental ganar la mayoría de los duelos. Eso fue algo en lo que hicimos énfasis. Se debía luchar en todas las líneas, por abajo y por arriba. Controlamos a Cali en su aspecto ofensivo. Fue un buen trabajo del equipo, no solo de los delanteros, sino también de los defensas. Todos se entregaron de la mejor manera y se vieron los frutos en cancha".

América de Cali le ganó 2-0 a Deportivo Cali, en el estadio Pascual Guerrero, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de América

¿Cómo maneja las críticas, desde su rolo como entrenador?

"No es fácil porque uno no es ajeno a lo que se vive en el club. Esta es una institución grande, donde le hincha pretende que se gane. A veces, se es injusto con algunas cosas y en otras puede tener razón, pero cuando llegué a América, había dos semestres que no clasificaban; desde que asumimos, hemos sido protagonistas, se ha peleado en el torneo local y en la Copa Sudamericana. Hace años que no nos podíamos mostrar en el continente y se está haciendo con jerarquía. Es lo más normal que el hincha se moleste, cuando no se gana, y solo es un sector que pone en duda mi trabajo, pero tengo un grupo de jugadores que me respalda, lo da todo y trato de no darle importancia. La gente tiene poca memoria".