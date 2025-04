"¿Por qué solo la mostraron una vez?; las líneas del VAR marcaron la mano y eso no cuenta"

Fortaleza e Independiente Medellín no se hicieron daño y empataron 0-0, en el estadio Metropolitano de Techo, bajo un fuerte aguacero. Sin embargo, sobre el final se presentó una acción que pudo haberle dado la victoria a los 'amix'. Luego de una pelota quieta, ganaron por los aires, conectaron de cabeza y anotaron, desatando la alegría en el conjunto local.

Pero la felicidad duró poco, ya que el juez de línea levantó la bandera y sancionó fuera de lugar. De inmediato, llegaron los reclamos desde el equipo bogotano, mientras que respiraban en el 'poderoso'. Ahora, la tensión aumentó cuando el VAR entró en acción. No obstante, luego de trazar las líneas, confirmaron la decisión y se mantuvo la posición adelantada.

En Fortaleza no quedaron convencidos de ello y se pronunciaron al respecto, 'alzando la voz'. Sebastián Oliveros, director técnico de los 'amix', habló respecto a dicha acción y dio su punta de vista, dejando claro que las líneas no estaban bien ubicadas y preguntando que por qué no hicieron más énfasis, sino que la pasaron rápido y como una jugada más.

¿Cómo califica el empate contra Independiente Medellín?

"Enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Liga BetPlay, por no decir que es el mejor, ya que es el que menos goles ha recibido y el que ha tenido una regularidad en sus comportamientos. Normalmente, someten a sus rivales y los llenan de opciones de gol y, a partir de eso, encuentran la superioridad. Ya habían venido a Bogotá y le habían ganado a Santa Fe, que era un equipo complejo. En esta ocasión, hicimos un plan para controlar su estilo, sino generar opciones, hasta el punto de que convertimos figura a su guardameta y tuvimos la opción del final, que terminó en gol, pero la anularon".

¿Qué análisis hace de la jugada del gol anulado al final?

"Quisiera devolver la pregunta: ¿Por qué solo la pasaron una vez? Ni idea, ¿no? Estábamos viendo al cierre porque está la inquietud de verla, pero solo la muestran una vez. En esa acción que pasa, que es rápido, vemos que lo que las líneas van a marcar es la mano y esa parte del cuerpo no cuenta, entonces es bueno que la revisen y vean por qué se da. Respecto al Medellín, sumamos un punto más y dimos un paso importante porque no habíamos podido sumar frente a ninguno de los equipos que estaban dentro del grupo de los ocho, así que vamos poco a poco y veremos que va pasando ahora".

Disputa de balón en el duelo entre Fortaleza vs. Medellín, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Se ve con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares?

"El ideal es sumar la mayor cantidad de puntos posibles, llegando a 29. Reconocemos que no ha sido un semestre fácil, ya que el equipo no empezó bien, pero se han ido encontrando los comportamientos, manteniendo el arco en cero y varias opciones de gol al arco rival. Esperamos estar cerca del objetivo de clasificar a los ocho o, en su defecto, sumar lo que más se pueda para alejarse del descenso. Esto es un proceso, vamos bien, paso a paso, y nos acercaremos a algo grande".

¿Qué cambios hará para el próximo partido?

"Vamos a ver los videos, revisar qué se hizo, cómo analizamos al rival y algo que venimos buscando es una regularidad y mantener la nómina. Hay que ver cómo se va dando la semana y se hará un plan para enfrentar a Deportivo Pasto, en una plaza difícil, en condición de visitante, y haremos lo que esté a nuestro alcance para conseguir la victoria y celebrar".