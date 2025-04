"Luis Sandoval no es un jugador que normalmente tenga esas reacciones; hablaré con él"

Independiente Medellín no pudo convertirse en el nuevo líder de la Liga BetPlay I-2025 . Después de la derrota de Junior de Barranquilla contra Deportivo Pereira, un triunfo le bastaba al 'poderoso' para subirse a lo más alto de la tabla, pero tuvo que conformarse con un empate. Este domingo 27 de abril, fue 0-0 contra Fortaleza , en el estadio Metropolitano de Techo.

Sin embargo, hubo otra noticia poco alentadora. Luis Sandoval, uno de sus mejores jugadores, vio la tarjeta roja, al minuto 90+4', tras una dura infracción. Razón por la que el director técnico, Alejandro Restrepo, habló al respecto en la rueda de prensa, dando detalles de lo que pudo haber acontecido con su delantero, quien no estará frente a Atlético Nacional.

¿Qué análisis hace del partido?

"De acuerdo a como veníamos jugando, dominando los partidos y después de haber recuperado la efectividad, todo eso fue lo que nos faltó. Nunca encontramos a los compañeros bien ubicados, ni fuimos determinantes. Debemos revisar esos aspectos, corregir y mirar qué más se debe hacer para que no nos vuelva a suceder".

¿Cómo encarar el clásico contra Atlético Nacional?

"Debemos pasar la página, juntarnos, hablar en qué temas mejorar y mirar las cosas que salen en caliente. Somos un club muy autocrítico. Sabemos lo que significa ese partido para la gente, nosotros, en fin, con la boletería vendida y esperamos hacer una buena semana y un excelente plan de partido para sacarlo adelante y ganar".

¿Cuál es su balance de lo que va del 'todos contra todos'?

"Me he sentido muy bien, esperamos conseguir la clasificación contra Atlético Nacional. Tenemos una linda nómina, con jugadores que siempre lo dan todo, son cohesionados, autocríticos, que quieren mejorar y crecer. Queremos crecer como grupo y no nos podemos poner techo por una simple buena campa; vamos por más".

Alejandro Restrepo, director técnico de Independiente Medellín, da indicaciones contra Fortaleza Colprensa

¿Qué faltó para haberse llevado la victoria?

"El equipo lo intentó hasta el final, pero nos faltó claridad y fineza en el último tercio, la jugada final, acumular un poco de hombres en los metros finales. Igual bueno, fuimos protagonistas, se buscó por distintos caminos y se le debe dar mucho mérito al rival, que nos complicó las cosas, nos llegó y, por fortuna, no nos anotó".

¿Cómo ve el resultado: se van conformes de Bogotá?

"No estamos conformes porque hicimos una buena semana, planificando el partido. Somos un equipo que siempre sale a ganar en todas las canchas, así que no estamos felices. El vestuario no está contento porque queríamos los tres puntos, pero también somos conscientes de que estábamos en una plaza difícil".

¿Qué decir de la expulsión de Luis Sandoval?

"Es un tema que no es fácil y no quisiera tocarlo públicamente, sino que lo quiero hablar con él. Normalmente, no es un jugador que tenga esas reacciones, al menos desde que está conmigo. Razón por la que lo hablaremos y se le preguntará, qué sintió y por qué actuó de esa manera. Fue algo extraño de su parte".