¿Racing se 'burla' de América?; todavía siguen las 'trabas' con Juan Fernando Quintero

Este viernes, previo al duelo frente a Pasto por la tercera jornada de la Liga BetPlay, en América tomaron rotunda decisión conJuan Fernando Quintero , quien se esperaba debutara este sábado con el cuadro 'escarlata'.

No obstante, al salir el listado de futbolistas para este encuentro, el paisa resaltó por su ausencia; evidentemente esto generó reacción inmediata en las redes sociales, donde ha surgido el cuestionamiento del porqué todavía no ingresa ni siquiera entre los convocados.

Lo cierto es que Jorge 'Polilla' Da Silva irá en busca de su tercera victoria en línea, este sábado, sin la presencia de 'Juanfer', quien llegó al equipo rojo como una de las principales figuras.

¿Por qué Juan Fernando Quintero no puede jugar con América?

El técnico uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, quien esperaba tener a Quintero en el duelo del sábado contra el Deportivo Pasto, pospuso el debut del paisa con el cuadro ‘escarlata’; esto, debido a que Racing aún no le ha enviado a los Diablos Rojos el traspaso y hasta que el club no tenga el documento no puede jugar.

📋⚽️ Los convocados por el profe Jorge Da Silva para recibir mañana a Deportivo Pasto, por la fecha 3 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I. 🇦🇹 pic.twitter.com/3G62DvO6W7 — América de Cali (@AmericadeCali) February 8, 2025

Sin embargo, el América contará con el resto de su nómina para mantener el liderato de la liga, que ostenta con seis puntos y que le gana al Atlético Nacional por diferencia de goles.

Al frente estará Deportivo Pasto, que perdió sus dos primeros partidos y necesita empezar a sumar para no quedarse estancado en el fondo de la tabla.

América de Cali y un anunció ‘estelar’, previo a duelo con Pasto

El atacante peruano Luis Ramos, de 25 años, fue anunciado este viernes como nuevo refuerzo del América de Cali para la temporada 2025, en la que el conjunto caleño disputará la Copa Sudamericana.

"El delantero peruano Luis Ramos llega para vincularse a América de Cali y competir en los proyectos deportivos de este 2025", señaló en un comunicado el club colombiano, que lidera la liga de su país con seis unidades tras dos jornadas.

Ramos, que el año pasado fue convocado por primera vez a la selección de su país, llega procedente del Cusco FC, club en el que anotó 11 goles en 34 partidos disputados durante 2024.

"Luis Ramos arribó a la ciudad de Cali este miércoles para realizarse exámenes médicos y firmar su contrato como nuevo jugador del Rojo", agregaron los Diablos Rojos.

👹 Luis Ramos está listo para defender nuestros colores 📄✍️ pic.twitter.com/cNJmY9G15H — América de Cali (@AmericadeCali) February 8, 2025

Tras cumplir con ese trámite, el delantero de 25 años recibió la camiseta número 9, que estaba en manos del argentino Rodrigo Holgado que ahora utilizará el 22.