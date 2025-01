Juan Fernando Quintero le reclamó al Medellín: "El equipo del que soy hincha no me respaldó"

Juan Fernando Quintero es el jugador de moda en Colombia, puesto que su fichaje por América de Cali está listo y solo falta oficializarlo. Sin embargo, ahora el volante sorprendió con unas declaraciones en la Gala de las Estrellas del FPC.

"Le agradezco a América porque se la jugó por mí. Uno espera que el equipo del que uno es hincha lo respalde, pero lamentablemente eso no se dio. Siempre dejo las puertas abiertas, pero hoy le agradezco a América. El fútbol colombiano esta en una etapa difícil pero queremos darle alegría a la gente", dijo de manera contundente el antioqueño.

El popular 'Juanfer' también complementó y aseguró que "volver a mi país es muy bonito y estoy feliz de estar acá en Colombia. Tengo una espinita aquí en Colombia porque no fue la mejor forma como terminó todo en Junior. Estoy en un grande hoy, agradecido porque me respaldaron, aún sabiendo que no era fácil lo de Racing".

Nuevamente el antioqueño dejó en claro que la decisión de volver al balompié profesional de nuestro país pasó por lo netamente familiar y aseguró que las cosas con los de Avellaneda terminaron de la mejor manera. "Creo que todo bien, quedamos campeones de la Copa Sudamericana", dijo de manera clara, mientras dejaba escapar una sonrisa.

Ahora solamente resta que finalicen las últimas formalidades y así América pueda dar la noticia de la que tanto se ha hablado y que tiene a la expectativa a los hinchas de los 'diablos rojos'.

Creación con inteligencia artificial de Juan Fernando Quintero con camiseta de América. Crédito: Grok (X)