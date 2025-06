Juan Fernando Quintero habló sobre su futuro en América; se fijo un plazo para analizar

América de Cali superó el domingo anterior al Junior de Barranquilla por 0-1 en el estadio Metropolitano, en partido de la quinta jornada del grupo A de los cuadrangulares. Juan Fernando Quintero fue titular con la 'mechita' en este juego, y luego de finalizado el mismo, dejó sus sensaciones en charla con la prensa; el antioqueño también fue consultado por su futuro deportivo.

El número '8' de los 'diablos rojos' resaltó la entrega de sus compañeros en el 'Coloso de la Ciudadela', después de conocer que el Medellín había logrado el cupo a la final de la Liga BetPlay I-2025.

"Difícil después del partido hoy (domingo), de lo que habíamos logrado en la fase de todos contra todos, pero tengo que resaltar lo de mis compañeros, no es fácil después de darnos cuenta que Medellín había ganado y clasificado, pero de alguna u otra forma, nos llevamos los tres puntos; un rival difícil, también pasa por la motivación de los dos. El equipo clasificó después de muchos años a un copa internacional y con eso nos quedamos, queda un semestre", sostuvo de entrada Quintero Paniagua en la zona mixta del escenario barranquillero.

Juan Fernando Quintero, capitán y figura del América de Cali. X de @AméricadeCali

A renglón seguido, el volante volvió a enfatizar en el buen trabajo de sus colegas de equipo y que en lo personal se mostró satisfecho.

"El resultado es que ganó América, a veces hacer un gol no basta. Para los dos era difícil la motivación, pero seguramente pudo haber sido más amplio el marcador después de las jugadas que tuvimos, pero sabemos que también enfrentamos a un rival y a nadie le basta. Así es la ciencia del fútbol que hay muchas cosas que no se ven, que nosotros sí las valoramos. Quiero resaltar el trabajo de mis compañeros todo el semestre después de muchas situaciones difícil y en lo personal muy satisfecho", precisó.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero de su futuro, seguirá en América?

Por supuesto no faltó el interrogante sobre su futuro deportivo y esto respondió: "Yo espero terminar bien el jueves y ya miraré qué decisión tomar; ya lo había hablado. Vuelvo y repito que quiero aclarar que me siento muy orgulloso de lo que logramos este semestre, de clasificar a copa internacional después de muchos años para este equipo, obviamente la exigencia es alta, un gol o dos no bastan, eso te pone mentalidad. Los objetivos que nos planteamos en el primer semestre que era clasificar a un torneo internacional y ganar el torneo, creo que nos faltó el torneo. Nos vamos satisfechos, tranquilos, no basta con eso", dijo el ex River Plate.

Y agregó: "No hace falta hablarlo, yo ya lo hablé la vez y queremos terminar el jueves bien y ya miraremos que analizaremos qué pasa, en mi caso personal yo sí lo voy a a analizar y ya miraremos".