Edwin Cardona y la salida de Efraín Juárez en Nacional: "Fue una decisión en 'caliente'"

Este jueves 16 de enero, se realizó la Gala de Estrellas del fútbol colombiano y fueron varias las figuras que asistieron, entre ellas, Edwin Cardona, quien habló sobre la salida en Nacional del director técnico Efraín Juárez . El volante dejó en claro que no logró convencerlo para que se quedara y que lo extrañan en el club.

Cardona confirmó que intentó persuadir a Juárez para que se retractara y opinó sobre su renuncia. "Son cosas que pasan, a veces uno en caliente puede tomar decisiones que después se puede uno arrepentir. Sé que lo vamos a extrañar mucho, porque más que fue un técnico para nosotros fue un amigo, nos acompañó siempre nunca nos soltó la mano", dijo de entrada.

Por último, Cardona no dudó en dedicarle unas palabras a Juárez y le deseo lo mejor. "Va a ser un gran técnico, va a ser una gran carrera, él sabe el cariño que le tengo, sabe que lo aprecio demasiado, más allá que era mi entrenador, fue un amigo porque tuve la oportunidad de jugar con él y de compartir con él", concluyó.

Otras declaraciones de Edwin Cardona

Sobre su aporte en el título de la Liga 2024 II

"Puse mi granito de arena, pero eso fue grupal. Sin mis compañeros, no se hubiera hecho este trabajo, me lo hacían de pronto un poco más fácil, tener tanto jugador y rodearme de pronto de esas personas. Armamos un grupo muy bueno, muy fuerte y muy sólido. Di lo mejor de mí. Ahorita obviamente deja uno eso a un lado, pero preparándome para lo que se viene, porque creo que se viene un semestre muy bonito para Atlético Nacional. También para mí en lo personal, volver a competir internacionalmente, tengo que estar en óptimas condiciones para mi equipo, y para lo que se viene, porque la Libertadores no será nada fácil".

Su mejor socio en Nacional

"Todo fluía en la cancha, lo bueno es que conformamos un lindo grupo, con los delanteros, obviamente uno ya se miraba, ya se iba conociendo, con Morelos ya habíamos estado en la selección. Se hizo fácil y ni hablar de Marino Hinestroza que la verdad era un crack, lo que hizo, falta hoy, pero Dios quiera que lo podamos tener otra vez de nuevo".