Juan Fernando Quintero llega con tradición campeona al América; él mismo lo confirmó

La llegada deJuan Fernando Quintero ha generado gran furor en la afición ‘escarlata’, que no cabe de la dicha por el arribo del ‘mago’ al equipo vallecaucano para este 2025. Y más ahora, que el paisa dio sus primeras declaraciones, revelando destacada tradición campeona que llega a aplicar con la camisa del América.

Se trata de su dorsal número 8, mismo número con el que conquistó América, jugando para River Plate y Racing, cuadros con los que ganó los torneos más importantes del continente.

“Me gusta el 8 porque creo que es el número infinito y de alguna u otra forma, la historia del país en el que vengo, que es Argentina, he podio quedar campeón de Copa Libertadores y Sudamericana con el número (8). Creo que define lo que es el infinito, no tiene fin y la verdad que me encanta, porque es un dorsal que me genera confianza y que sé que es un numero con el que he hecho historia”, reveló Juan Fernando Quintero.

🧙‍♂️ "𝘔𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘦𝘭 8️⃣ 𝘱𝘰𝘳𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴 𝘶𝘯 𝘯𝘶́𝘮𝘦𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘮𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘺 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢". Las primeras palabras de JuanFer tras vestirse con la piel Escarlata. 🪄⚽ pic.twitter.com/sco4y2PWgb — América de Cali (@AmericadeCali) January 29, 2025

Publicidad

Sumado a eso, el futbolista antioqueño se refirió a su fichaje y las razones por las que terminó declinando a favor de la oferta ‘escarlata’ por encima de las demás, incluida la del Independiente Medellín: “La verdad que estoy muy contento, para mí es un orgullo, un placer estar acá. Tenemos una gran responsabilidad; me parece que América me presentó un gran proyecto, me respaldó, desde el principio mostró el interés de estar acá y a lo largo de la negociación fue el equipo que más dispuesto estuvo. Es una gran bendición poder estar acá”.

“Yo llego a un club muy importante, la historia siempre lo ha demostrado, que es de los más grandes del país. Tenemos una gran responsabilidad y en lo personal estoy feliz, estoy contento con mucha esperanza y ganas de lo que sé dentro del campo. A lo largo de la carrera del futbol uno quiere ir por la gloria y hasta hoy lo he logrado”, agregó el futbolista de 32 años, quien, después de su paso por Racing, ahora iniciará su nueva etapa en los ‘escarlatas’.

Publicidad

¿Qué le pidió Quintero a la hinchada ‘escarlata’?

En su mensaje de bienvenida, el futbolista antioqueño no se olvidó de la afición americana, a quien le hizo especial pedido para este año, en la intención de lograr todos los objetivos, tanto a nivel local, como internacional.

Juan Fernando Quintero con la camiseta del América de Cali. Foto vía X: @AmericadeCali.

“Un saludo a toda la hinchada, la verdad que muy agradecido por todos los mensajes, no veo la hora de que el estadio esté lleno para que nos puedan apoyar a todos. De mi parte esperen ese respeto siempre a ustedes, que se sientan identificados y que nosotros los necesitamos porque si estamos conectados la hinchada con los jugadores, cuerpo técnico y directivos creo que ahí es donde un club logra cosas importantes; tenemos que estar unidos”, concluyó el paisa.