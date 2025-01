Rodrigo Holgado, feliz por quedarse en América y espera aprovechar la calidad de Quintero

Rodrigo Holgado fue una de las grandes figuras del América de Cali en el triunfo 4-3 sobre Llaneros , en partido de la primera jornada de la Liga Betplay I-2025. Este miércoles, en 'Blog Deportivo', de Blu Radio', el delantero de los 'diablos rojos' fue uno de los invitados.

El artillero argentino sostuvo que tomó una buena decisión al decidir quedarse en el elenco rojo del Valle del Cauca. Además,tuvo palabras para Juan Fernando Quintero y el cómo desde su posición de delantero espera aprovechar sus grandes pases para quedar bien parado de cara al arco rival.

"Bueno, bien, la verdad que contento, me hacía falta un partido así, de meter goles, arrancar con el pie derecho después de todo lo que pasó. Decidimos con mi familia quedarnos, creo que es la mejor decisión que he tomado", pronunció de entrada Holgado a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet.

Contra el equipo de la 'media Colombia, Holgado marcó doblete. Sobre si sus anotaciones los festejó con un tinte en particular, no dudó en afirmar que fue un desahogo total por todo lo vivido en el segundo semestre del 2024 y la final perdida contra Nacional por la Copa Betplay.

Publicidad

"Desahogado, más que nada. Yo creo que la final, que era un gol muy importante para el club, que la verdad fue decisivo; me costó mucho aceptar, pero ya lo que pasó, pasó, y hay que meterle con toda para lo que venga sea bueno", sostuvo.

También fue consultado por Juan Fernando Quintero, el fichaje estelar de los 'escarlatas'. Holgado confía en aprovechar todas las cualidades del volante antioqueño.

Publicidad

"Obviamente me gusta tirarme atrás a jugar. Con un jugador de la calidad de 'Juanfer' hay que estar ahí pendiente, que te llegue el pase. Es un jugador que es tremendo en el último pase, que era lo que nos estaba faltando a nosotros, es tremendo", complementó.

Otras declaraciones de Rodrigo Holgado:

- Las celebraciones contra Llaneros tuvieron dedicatoria especial...

"No, sacaron un poco lo malo, el momento que pasé, que pasó mi familia; más que nada, que eran los me bancaban mis malos momentos, para ellos que me bancaban".

Publicidad

- Qué es dentro del América de Cali, cómo se define como delantero...

"Soy un delantero que se puede adaptar al equipo. El torneo pasado teníamos un equipo que jugaba con dos extremos a pierna cambiada, entonces no llegaban tantas pelotas en el centro y trataba de salir más a buscar. Soy un delantero, no de esos que está tanto dentro del área, sino que necesita del contacto con la pelota. Pero en mi carrera lo he hecho de las dos maneras, la verdad es que a mí me gusta jugar con dos delanteros, jugando un poco más libre, pero me adapto a lo que me diga el técnico y a lo que tenga que hacer, que al equipo le vaya bien".

Publicidad

-La conversación con su padre antes del juego contra Llaneros

"Es una charla que siempre tenemos, que el '9' vive por los goles, y que no me llegue (el balón) me desespero un poco, pero sí es efectivo, como lo fue el fin de semana, voy a tener que hacerle caso al viejo".

- ¿Qué defensores le han costado más en el fútbol colombiano?

A mí me costó mucho los tres que ponía el Bucaramanga, eran defensores muy fuertes, que cada vez que jugábamos nos costaba. Te pegaban por todos lados, pero bien"