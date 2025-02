Juan Fernando Quintero se enojó: molestia con el árbitro de América contra Santa Fe

Juan Fernando Quintero regresó al fútbol colombiano de manera oficial. Este sábado 15 de febrero, recibió la confianza de su director técnico, Jorge 'Polilla' da Silva, y fue titular en el partido de América de Cali contra Independiente Santa Fe , por la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2025 . Allí, se hizo sentir por la banda derecha, con su talento, magia y calidad.

Sin embargo, también protagonizó una airada discusión con el árbitro, Jhon Ospina. En los últimos minutos de la primera parte, Juan Fernando Quintero iba a cobrar un tiro de esquina, pero al ver que un rival 'cardenal' no guardaba la distancia y el juez central no le decía nada, reclamó. Gritos, molestia y enojo en el mediocampista 'cafetero', que no se guardó nada.

Juan Fernando Quintero, mediocampista de América de Cali, en el partido contra Santa Fe, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de América de Cali

Enojo de Juan Fernando Quintero, en América vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay I-2025

