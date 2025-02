Se acabó la espera en América: Juan Fernando Quintero, titular contra Santa Fe

Juan Fernando Quintero es el fichaje estelar del fútbol colombiano. Tras varias semanas de incertidumbre, América de Cali llegó a un acuerdo con Racing por el jugador, de 32 años, que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con la 'academia'.

La buena noticias para los hinchas del conjunto vallecaucano, es que 'Juanfer' será de la partida contra Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero, por la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2025.

Juan Fernando Quintero, titular con América de Cali contra Santa Fe

De esta manera, el exRiver Plate, Medellín y Nacional hará su primera aparición con la camiseta de América de Cali, aunque no será el debut de Quintero en el Pascual Guerrero, no tendrá el marco esperado debido a que no habrá público en el recinto deportivo debido a la sanción que tiene estadio.

Cabe recordar que, el Pascual Guerrero, hogar del América de Cali, tiene una sanción de seis fechas debido a los incidentes que se presentaron durante la final de la Copa Colombia el pasado 15 de diciembre de 2024 contra Atlético Nacional.

Frente a esta situación y con la contratación de Juan Fernando Quintero, ya cerrada, las directivas del onceno 'escarlata' en cabeza de Tulio Gómez, buscaron todas las alternativas posibles para reducir el castigo y tener la presencia de hinchas en el debut de 'Juanfer'.

La opción más viable era cambiar de escenario deportivo, todo parecía que el Francisco Rivera Escobar de Palmira, acogería el partido entre América vs. Santa Fe. No obstante, la falta de fuerza policial para garantizar la seguridad en el estadio impidió que este se llevara a cabo, lo que dejó sin chances al club de poder tener el apoyo de su afición contra los capitalinos.

"Habrá algún equipo en Colombia o en el mundo que lo hayan sancionado por 11 fechas? (Quizás alguno en Turquía) los vándalos cometen sus fechorías y las victimas que somos los equipos pagamos los platos rotos; difícil sostener una nómina tan costosa jugando a puerta cerrada!!", escribió Tulio Gómez desde su cuenta de X.

Habrá algún equipo en Colombia o en el mundo que lo hayan sancionado por 11 fechas? (Quizás alguno en Turquía) los vándalos cometen sus fechorías y las victimas que somos los equipos pagamos los platos rotos; difícil sostener una nómina tan costosa jugando a puerta cerrada!! — Tulio A Gómez (@tulioagomez) February 14, 2025

