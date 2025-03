"Juan Fernando Quintero te obliga a ser mejor; nos ha cambiado a todos el chip en América"

En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Jorge Soto, arquero del América de Cali, habló sobre lo que fue el pase a la fase de grupos en la Copa Sudamericana. Además, relató lo que ha sido esta gran experiencia a nivel personal.

Sumado a eso, el golero ‘escarlata’ habló de lo que represente tener a Juan Fernando Quintero dentro del plantel: "Claramente es mejor tenerlo de este lado, desde que llegó él nos hace cambiar un poco el chip a todos, ver su forma de entrenar, verlo yendo ir al gimnasio, tener esa calidad de jugadores, en definición es uno de los que mejor patea, directa o indirectamente lo obliga a uno a mejorar, esa es la ventaja de tener ese tipo de jugadores al lado de uno".

"Todavía trato de asimilar lo que sucedió, hicimos algo grande que el equipo se había planteado, había venido siendo muy esquivo hace varios años, pero por fortuna ayer se logró", agregó Jorge Soto, enfatizando en la felicidad que implica la clasificación a la fase de grupos, en la Copa Sudamericana.

Acción de juego entre Junior y América de Cali por Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

*Otras declaraciones de Jorge Soto:

¿Cómo estudió los penaltis?

"El primer penalti que atajó fue muy importante para la confianza personal, luego a ese pateo yo, y me ayudó a ese impulso de confianza de patear más tranquila, y esa pequeña ventaja fue muy importante".

¿Alguien le ha llamado para felicitarlo?

"Cualquier cantidad de gente, el cariño que me expresan los hinchas es muy grande, aún no he tenido la oportunidad de leerlos a todos, y sobre todo los que han estado desde el principio".

¿Cuánto practicó esta semana los penaltis?

"El día del viaje los 23 pateamos tres veces, habré tapado unos 20 o 25 tiros, porque éramos 4 arqueros".

¿Qué tanto de intuitivito hubo en la tanda?

"Dos cobros fueron a la intuición (Cariaco González y Jordan Barrera) aunque esos dos no los pude atajar, los otros tres fue más estudiados".

¿Era su primera ves jugando en torneo internacional?

"Así es, es parte del futbol siempre habrá una primera vez, y será inolvidable para mí, a pesar de que haya sido a los 31 años".

Junior y América de Cali en acción de juego por la Copa Sudamericana 2025. X de @Sudamericana

¿También sueña con un América protagonista internacionalmente?

"Nosotros teníamos un peso en la espalda esta semana, porque en esta misma fase nos quedamos el año pasado y la responsabilidad era muy grande, pasar esta fase nos quitaba un peso de encima. Ahora ya amaneció y el peso no se quitó antes se multiplicó, porque ahora la exigencia va a ser clasificar primero en la fase de grupos y ser protagonista, por los nombres que tenemos estamos hechos para serlo y ese es el objetivo de América, luchar por el título".