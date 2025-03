"Siempre que le hago gol a Junior, no lo celebro y pido disculpas porque soy hincha"

Partidazo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El pasado jueves 6 de marzo, América de Cali y Junior de Barranquilla empataron 2-2 en el tiempo reglamentario, en busca de un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 ; razón por la que todo se definió en cobros desde el punto blanco del penalti. Allí, los 'escarlatas' fueron más efectivos y se impusieron por 3-4.

De esa manera, los 'diablos rojos' siguen en carrera en el torneo internacional, a la espera del sorteo para conocer quiénes serán sus rivales, mientras que el 'tiburón' se despidió y se centrará en la Liga y Copa BetPlay. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y varios jugadores atendieron a la prensa, en zona mixta, dando sus impresiones y analizando lo que pasó en el campo de juego.

Uno de ellos fue Duván Vergara , figura del equipo vallecaucano y autor del segundo tanto, al minuto 44. Eso sí, no se animó a cobrar penalti, ya que los encargados fueron Juan Fernando Quintero , Rodrigo Holgado, Jorge Soto y Rafael Carrascal, quienes anotaron, y Cristian Barrios, que falló. Ahora, el delantero dejó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas por una confesión.

"La verdad que estoy muy contento porque logramos pasar. Sabíamos que era un partido muy duro, en una plaza difícil, y eran sentimientos más que encontrados. Pero también está la otra cara de la moneda, pues sigo siendo hincha del Junior de Barranquilla, marqué gol y bueno", afirmó de entrada el atacante de América de Cali, antes de continuar con su discurso sobre este tema.

👀 “Cada vez que le hago gol a Junior, no lo celebro y pido disculpas. Soy hincha de Junior”



🗣️ Duvan Vergara tras sus gestos de disculpas en su celebración de gol. pic.twitter.com/tajRrx6a3V — Toque Sports (@ToqueSports) March 7, 2025

Publicidad

Cuando infló las redes para el 0-2 parcial (el primer tanto fue obra de Jan Lucumí), Duván Vergara no festejó. "Siempre que le hago gol a Junior, no lo celebro y pido disculpas porque, en realidad y como saben, soy hincha de Junior y no quisiera celebrarle, no me siento bien. Pero ahora me debo a América de Cali y estoy contento en esta linda institución", sentenció el jugador de 28 años.

Celebración de América, tras vencer a Junior de Barranquilla. Crédito: X @AmericadeCali

Ahora, los dirigidos por Jorge 'Polilla' da Silva se preparan para el siguiente reto que no es menor. El próximo domingo 9 de marzo, a las 7:45 de la noche (hora de Colombia), los 'escarlatas' visitan a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2025. Allí, América es segundo con 14 puntos, mientras que el 'verdolaga' marcha tercero, con 13 unidades.