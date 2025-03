"La idea es jugar ahora 30 partidos en Inglaterra y poder luchar por ir a Selección Colombia"

En la Championship, la segunda división de Inglaterra, hay un jugador colombiano que se viene destacando y cuenta con una continuidad importante en el Hull City. Ese es Steven Alzate, quien después de haber estado en el fútbol de Bélgica, regresó a territorio inglés para intentar sonar fuerte y buscan nuevas oportunidades.

El volante, de padres colombianos, ha jugado 20 partidos en la presente temporada y recientemente recibió el reconocimiento al mejor jugador del mes de enero de su club.

En una entrevista con Gol Caracol, Alzate habló de su nivel actual y de lo que viene para él, con la mira puesta en tener opciones en la Selección Colombia, en la que tiene 7 partidos.

"El buen momento viene de tener ritmo, de venir jugando varios partidos y también de tener la confianza del técnico, que es muy importante. Entonces me siento muy bien", dijo inicialmente el nacido en Londres, de 26 años.

Publicidad

¿Le sirvió ir al Standar Liega de Bélgica?

"Ese paso por el fútbol de Bélgica me dio mucha experiencia y también mucha confianza porque me sentí muy querido por el club, por la afición. Entonces esos dos años me sentí de lo mejor".

¿Y ahora cómo califica lo que vive en Hull City?

"Me siento bien acá, soy nacido en Inglaterra, tengo a toda mi familia acá y también el nivel de fútbol es muy alto, exigente. Eso es lo que uno quiere".

Publicidad

¿Acá en Colombia no seguimos mucho la Championship, cómo es la exigencia?

"La Championship les puedo decir que es una liga muy brava, bastante intensa y para mí, yo diría que está entre las mejores diez ligas de Europa, fácilmente. El nivel es bastante alto".

Steven Alzate, mediocampista del Brighton, de Inglaterra. Foto: FCF.

¿Qué objetivos tiene a corto y mediano plazo?

"Son los de terminar fuerte acá, tener más o menos unos 30 partidos y en algún momento volver a la Selección Colombia . Mi sueño es jugar en el Mundial el próximo año. Y ya yengo un poco más allá, sería bueno volver a jugar en primera división o en una de las ligas grandes de Europa".

¿Se siente fuerte, en un punto alto?

"Sí. En el tema de rendimiento me siento muy bien, pero tampoco al tope porque llevo una molestia en el aquiles del pie izquierdo. Entonces es un dolor bastante fastidioso, pero tampoco suficiente como para no jugar. Esperemos seguir mejorando en todos los sentidos".