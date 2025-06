Jugador de Millonarios explotó ante rumores de su salida; "es una falta de respeto"

Luego de laigualdad entre Millonarios y Once Caldas a dos goles, en juego de los cuadrangulares de la Liga BetPlay; el arquero Iván Arboledahabló en zona mixta y desmintió los rumores de su salida.

El exguardameta del Rayo Vallecano estuvo bajo los tres palos en dicho compromiso, ante la sanción de Álvaro Montero, el dueño del puesto y hombre de confianza del DT David González.

El arquero, de 29 años, se mostró molesto tras rumores de su partida, horas previas al compromiso del miércoles en El Campín. "Ahí escuché cosas, es totalmente falso, decir que Iván Arboleda ha menospreciado la oferta, es totalmente falso, dijo iniciamente el tumaqueño.

Continuó diciendo "es gente malintencionada que a pocas horas de un partido saque esa información, para mí no es ético. Me he manejado de la mejor manera con Millonarios, siempre respetando la institución, Ver cosas así me molestan, es una falta de respeto que pongan que no quiero renovar”.

Publicidad

Además, se refirió a la poca cantidad de minutos que ha tenido bajo el mando de David Gonzalez. Esto es fútbol, yo quiero jugar. Donde he estado siempre he jugado, para mí no es fácil estar en esta situación. Siempre le pongo el pecho a todo y esperemos que todo siga”, expresó.

Publicidad

Por último, opinó de lo que fue la igualdad de su equipo en El Campín "fue un partido raro, donde ellos dieron el golpe primero que nosotros. La idea era que Millonarios pegara primero, pero el fútbol es así. Hoy quedó demostrado que el partido es muy diferente a lo que uno se imagina”.

“Uno como arquero siempre quiere sacar el arco en cero, lastimosamente no se pudo. Eso lo pone a uno incómodo durante el partido. No es fácil. Para mí que me hagan dos goles es muy incómodo, ya que uno sabe lo que tiene que hacer. Uno trata de hacer las cosas bien, pero esto también se gana con ritmo, vengo con poco ritmo”, concluyó el exprimentado guardameta azul.

¿Cúando es el próximo partido de Millonarios?

Los dirigidos por David Gonzalez están en la obligación de no teer margen de error en los siguientes dos encuentros si quieren llegar a la final, sin depender de nadie. Es por ello que primero enfrentarán en condición de visitante a Nacional, el lunes 16 de junio a las 8:20 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.