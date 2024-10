Junior le otorgó 'premio' a hinchas antes de enfrentar a Medellín: ¿de qué se trata?

Junior de Barranquilla no vive su mejor presente futbolístico pese al punto que rescató recientemente contra Jaguares, en Montería, y de otro lado, está a la espera de la resolución de la Dimayor sobre lo sucedido en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional donde la hinchada de ambos clubes protagonizaron disturbios en las tribunas.

Lo cierto es que el fútbol colombiano no para, y así las cosas, en el marco de la Copa Betplay II-2024, los dirigidos por César Farías se juegan el 'todo por el todo' para seguir en carrera, pero primero deberán superar a Independiente Medellín en el estadio Metropolitano. En ese orden de ideas para el duelo contra el DIM, que será este miércoles 2 de octubre, Junior le otorgará un premio especial a su hinchada.

¿De qué se trata? Todo tiene que ver con el asunto de la boletería para el compromiso de vuelta de los octavos de final, en el 'Coloso de la Ciudadela', ya que el 'tiburón' lanzó una promoción especial con la finalidad de tener la mayor cantidad de aficionados en las gradas del recinto 'currambero'.

Carlos Bacca celebra con el Junior de Barranquilla Foto: AFP

El 'gancho' para los seguidores del 'rojiblanco' es un 2x1 en las entradas. La idea del Junior es que vayan todos al 'Metro'. Los precios de las boletas son las siguientes: occidental con un valor de 10 mil pesos, orientasl 60 mil pesos, y sur y norte, cuestan 30 mil pesos.

"A nuestra hinchada. Hoy más que nunca necesitamos su apoyo incondicional. Defenderemos estos colores con cada gota de sudor. Juntos, como una sola familia, vamos a pelear hasta el final. ¡Vamos con todo, hasta el último minuto!", se leyó en otra publicación del Junior de Barranquilla en su red de 'X'.

¿Qué dijo César Farías tras el empate 1-1 con Jaguares, en Montería?

"Me llevo sensaciones buenas porque el equipo se ha podido entregar ante la dificultad de que no sacan los resultados, de lo que pasó el jueves, venimos machacados. En este momento en que uno tiene que tener mucha fuerza mental, mascar clavo y tragar grueso y seguir trabajando y eso es lo que han hecho nuestros muchachos; no ha sido fácil, tuvimos que cambiar la alineación antes el partido, las historias bonitas se empiezan a escribir en la dificultad y nosotros nos sabemos hacer otra cosa que trabajar, poner la cara a la adversidad", esas fueron las palabras del timonel venezolano en su charla con los medios de comunicación.