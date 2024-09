Junior pidió puntos del partido con Nacional, que terminó con violencia entre hinchas

El pasado jueves 26 de septiembre el fútbol colombiano se paralizó con los lamentables desmanes y peleas entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, lo que hizo que dicho partido fuera suspendido y que era válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2024-II.

Y días después de esos incidentes, se menciona de la petición que habría hecho el equipo barranquillero, a pesar de que iba perdiendo 2-0 ese compromiso frente a los ‘verdolagas’.

Junior habría pedido los puntos del partido contra Nacional

Eso es lo que indican varias versiones periodísticas, este domingo, aunque por parte del club ‘tiburón’ no hay algún pronunciamiento oficial del tema.

De hecho, el periodista Mauricio González Arteaga, a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, informó de la noticia y de paso dio una dura opinión al respecto sobre esto.

"Junior pidiendo los puntos ante Nacional no es solo una insensatez, sino una falta de principios en la que todo vale no importa cómo. No los merece porque en la cancha era superado y porque sus "hinchas" iniciaron los desmanes. Es "pescar en río revuelto" y abrir una puerta giratoria”, dijo de forma contundente el comunicador a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó entre hinchas de Nacional y Junior en el Atanasio Girardot?

Tras el segundo gol de los ‘verdolagas’ frente a los ‘tiburones’, pasados los 53 minutos del juego en suelo antioqueño, se presentaron enfrentamientos entre varios seguidores de ambos equipos en las tribunas del escenario deportivo.

La Policía tuvo que intervenir durante un buen tiempo, y ante la falta de garantías en el estadio Atanasio Girardot se detuvo el compromiso. Al siguiente día se conoció que quedaba suspendido el encuentro y que la DImayor analizaría la situación para tomar una decisión.

Disturbios entre Nacional y Junior, en el Atanasio Girardot. Pantallazo video.

¿Qué sanciones han puesto tras los desmanes en el Atanasio Girardot?

Por el momento, desde la Alcaldía de Medellín hubo un pronunciamiento y las primeras reacciones por los lamentables hechos.

Federico Gutiérrez confirmó que “hay cierre total del estadio en próximas dos fechas para los partidos de Nacional. Cierre adicional de dos fechas para la tribuna norte y prohibición de ingresos de trapos para lo que resta de torneo”.

De esa manera, para los duelos frente al Boyacá Chicó (este domingo 29 de septiembre) y contra Envigado (9 de octubre), no habrá presencia de hinchas en el Atanasio Girardot.

Se espera que en las próximas horas la Dimayor informe de su decisión final tras estos desmanes.