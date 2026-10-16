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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior, los jugadores que no seguirán y las posiciones para reforzarse para Copa Libertadores 2027

Junior, los jugadores que no seguirán y las posiciones para reforzarse para Copa Libertadores 2027

El segundo semestre del 2026 ha sido para el olvido para Junior, con eliminación en Copa BetPlay y la actualidad en Liga no es la mejor. El bicampeón ya trabaja para lo que será el año entrante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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La formación del Junior en el partido contra Pereira.
La formación del Junior en el partido contra Pereira.
Foto: Colprensa

El segundo semestre del 2026 para Junior de Barranquilla no ha sido el mejor. El 'tiburón' quedó eliminado en Copa Colombia, y actualmente en la Liga BetPlay II, está al borde de la eliminación. Aunque hay que agregar que aún tiene posibilidades matemáticas.

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Lo cierto es que Fuad Char, dueño y máximo accionista del 'rojiblanco', ya piensa en lo que será el 2027, pese a que le faltan seis compromisos a los dirigidos por Sebastián Viera. Esta información la reveló este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Fabio Poveda.

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El comunicador reveló que desde la dirigencia del Junior ya tienen claro a los jugadores que no van a continuar para el próximo año y las posiciones a reforzar, teniendo en cuenta, además, que el bicampeón disputará la Copa Libertadores de América.

Jugadores del Junior.
Jugadores del Junior.
COLPRENSA.

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"Mire, don Fuad dijo que ya están pensando en el próximo año, en el próximo semestre. Ayer (jueves) pude ratificar en horas de la noche, a esos jugadores que se les vence al contrato y que mencionábamos ayer: Yimmi Chará y compañía, no van a continuar; no le van a renovar el contrato. Pero además de esos seis, de esos siete, con 'Teo' (Gutiérrez) que se retira, están pensando en sacar otros tres", dijo Poveda.

A continuación, añadió cuáles son esas posiciones en las que piensa reforzarse el 'tiburón' en el 2027.

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"No me hablan de jugadores, me hablan de estas tres posiciones: cuatro defensores, un lateral derecho, un izquierdo y además un arquero suplente porque se va Jefersson Martínez. Además, me hablaron de las características: 'en Junior tenemos muchos volantes de marca netos: Juan David Ríos, Guillermo Celis, Fabian Ángel, queremos otro parecido a Jesús Rivas'. Me hablaron de dos creativos y me hablaron, que no sé dónde lo irán a meter, me hablaron de un centrodelantero. Lo digo porque los otros (Muriel, Paiva y Fydriszewski), tienen contrato y salarios muy costosos...", terminó por decir Poveda.

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Los jugadores que saldrán de Junior

1. Yimmi Chará
2. Edwin Herrera
3. Jefersson Martínez
4. Juan David Ríos
5. Harold Rivera
6. Teo Gutiérrez

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