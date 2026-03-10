🔴 Junior vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto partido Liga BetPlay 2026-I

🚨 TITULARES DE ATLÉTICO NACIONAL
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/Y5oKeoLC9o— Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 11, 2026
Desde las 8:30 p.m. y la transmisión del partido de la fecha 3 será de Win S.
Será desde las 8:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla.
Todo listo para el clásico entre barranquilleros y antioqueños.
