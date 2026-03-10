Síguenos en:


Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto partido Liga BetPlay 2026-I
EN VIVO

🔴 Junior vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto partido Liga BetPlay 2026-I

Este partido del fútbol colombiano pendiente por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I se disputará hoy martes 10 de marzo en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. Se viene un clásico.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 10 de mar, 2026
Junior vs Nacional
Junior vs Nacional - Foto:
Colprensa
  • 08:04 p. m. - Junior vs Nacional
    🚨 TITULARES DE ATLÉTICO NACIONAL

  • 08:03 p. m. - Junior vs Nacional
    🚨 TITULARES DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

  • 08:02 p. m. - Liga BetPlay 2026-I
    📺 Hora y TV EN VIVO de Junior vs Nacional hoy

    Desde las 8:30 p.m. y la transmisión del partido de la fecha 3 será de Win S.

  • 08:01 p. m. - Liga BetPlay 2026-I
    ⌚ ¿A qué hora es el partido de Junior vs Nacional?

    Será desde las 8:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla.

  • 07:59 p. m. - Junior vs Nacional
    🔴 Bienvenidos al minuto a minuto de este PARTIDAZO del FPC

    Todo listo para el clásico entre barranquilleros y antioqueños.

