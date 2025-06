"La de Millonarios es una mano justificable"; sale a la luz audio del VAR, frente a Santa Fe

El clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios sigue siendo tema de debate en las redes sociales y todo el entorno del fútbol colombiano, por las distintas polémicas presentadas en el campo, que dejaron en el ‘ojo del huracán’ al juez central Carlos Ortega.

No obstante, hace poco la Federación Colombiana de Fútbol reveló los audios y videos del VAR en la jugada específica, donde Luis Marimón golpea el balón con la mano dentro de su propia área, al último minuto, siendo esta una acción revisable para pena máxima.

“El árbitro, dentro de su lectura y posicionamiento observa y determina correctamente no infracción. De a cuerdo a las recomendaciones dadas por la FIFA, es una clara excepción para NO infracción por mano, cuando un jugador juega el balón y este proviene de su propio cuerpo y este llega de su propia mano o brazo.El VAR en su chequeo protocolar y usando consideraciones y recomendaciones correctas que evidencias ángulos, planos y velocidades; una clara excepción a no infracción, confirmando la decisión correcta del árbitro”, indicó de entrada el informe arbitral.

Sumado a eso, el encargado de hacer la revisión respaldó al juez Carlos Ortega, revelando que se acogió al reglamento para esta acción puntual: “El árbitro dentro de sus facultades protocolarias, determina que al ser una última acción de juego y para el control del mismo, decide ver la acción en una revisión para reconfirmar la decisión inicial correctamente”.

¿Qué charlaron en el VAR durante la jugada?

Así como se conoció por medio del video, en el VAR le hablaron a Ortega tras revisar la acción, enfatizando en que había una norma que respaldaba a Luis Marimón por su toque con la mano.

“El jugador juega el balón, el jugador juega al balón y lo golpea. Una acción una excepción a la regla; es una mano justificable. Es una mano en la que el jugador tiene que hacer una un esfuerzo grande para buscar el balón y golpea. Carlos, correctamente es una mano justificable, es una excepción y en el APP no hay ninguna infracción. El mismo jugador juega el balón”, le dijeron desde el VAR al colegiado, quien se mantuvo firme y terminó acabando el encuentro, sin pitar pena máxima.