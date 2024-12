La figura de Unión Magdalena que pagó su propia recuperación para seguir jugando al fútbol

Unión Magdalena sigue firme con el sueño de ascender a la primera división del fútbol colombiano luego de quedarse con el título del Torneo Betplay 2024 II. En Gol Caracol hablamos con una de sus principales figuras, quien contó todo sobre su carrera y reveló el sacrificio económico que hizo para seguir jugando al fútbol.

Se trata de Cristian Sención, volante uruguayo de 28 años que se ha convertido en estandarte del 'Ciclón'. El volante tuvo sus inicios en Liverpool, de su país. Después se fue a préstamo a Juventud, pasó Rampla Juniors y a Albion. En 2022 tuvo su primera experiencia en el exterior, al fichar por Gualaceo, de Ecuador. Sin embargo, no la pasó bien y su carrera tuvo un giro inesperado.

Por eso, Cristian Sención es nuestro invitado en 'Historias de la B' .

¿Por qué decidió venir al fútbol colombiano?

"La verdad que el fútbol colombiano es un fútbol que a mí personalmente me gusta mucho, siempre me gustó mucho, he tenido compañeros colombianos en Uruguay con los cuales me llevé muy bien, me gustaba mucho su alegría, me gustaba mucho su forma de ver el juego, entonces fue algo que ni bien surgió la posibilidad, no lo dudé ni un segundo. He tenido compañeros colombianos en Uruguay con los cuales me llevé muy bien. En Albion con César Taján y en Gualaceo con Felipe Ávila. Estaba en el Gualaceo de Ecuador, donde la pasé mal y decidí cambiar de aires.".

¿Por qué vivió una mala experiencia en Ecuador?

"El momento que llegué al equipo me tocó muy difícil porque me encontré era mi primer salida al exterior y me encontré con un grupo donde la verdad te hacían sentir extranjero donde a veces muchos no te saludaban y eso para uno es muy difícil porque yo venía de una cultura totalmente diferente donde uno es compañero y así sea quien sea o de donde venga se lo hace sentir del grupo. Después me lesioné y el equipo no se hizo cargo yo me tuve que pagar mi recuperación. La pasé muy duro, pagarme a los mejores readaptadores. Todo eso salió de mi bolsillo. Por suerte no me costó en el sentido de que era sabía que era una inversión en mí porque lo iba a necesitar y hoy agradezco esa decisión que tomé".



¿Quién es su 'pana' en Unión Magdalena?

"Cuando llegué en el 2023, Alexander Mejía y Ramiro Sánchez fueron los que me hicieron sentir muy bien. Ya después se fueron y estando más adaptado a la ciudad, vino Jannenson Sarmiento. Él duro cuatro años en Uruguay, lo conocía y siempre concentraba con él. Viene a mi casa tomamos mate y compartimos mucho".

El DT Jorge Luis Pinto es muy exigente, ¿Cómo ha sido su experiencia con él?

"Siempre hay muchos mitos alrededor del profe Pinto. A mí hay una frase del profe que me gusta mucho y que la he escuchado decir y que la dicen mucho: 'Al que le gusta trabajar y al que le gusta entrenar, no tiene problemas con él'. La verdad que sí, el profe es muy exigente, la pretemporada que hicimos fue durísima, sinceramente debe haber sido una de las pretemporadas más duras que tuve. La disciplina que tiene el profe es necesaria, para mí personalmente, lo tomo como que me hizo crecer mucho. A mí lo táctico me gusta mucho y él es enfermo por eso".

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Jorge Luis Pinto?

"La exigencia que tiene el profe fue algo que me llamó mucho la atención de él, pero para bien, él está en todos los detalles uno a veces piensa que él no lo disfruta por cómo lo vive, por cómo lo ve, imagínate que el partido anterior, íbamos ganando 4-0 y él estaba enojado, ahí exigiendo, pero es su forma. A veces uno piensa que no lo disfruta, pero eso es lo que ve uno de afuera, él seguramente disfruta, lo vive así de esa manera ha logrado conseguir cosas".

¿Cómo han vivido a la interna del equipo todo el problema por los cupos de ascenso?

"A mí personalmente lo que me parece es que sin referirme a Cartagena y a lo que se ha dicho, sí pienso que deberían de revisar el tema del formato del torneo porque estamos hablando de que los dos mejores equipos del año, tanto Llaneros como Unión. Uno salió campeón del primer semestre, nosotros del segundo. Están ellos primero en reclasificación y nosotros segundo. Me parece que tendría que haber un ítem más para solucionar eso. Cartagena también tiene que estar consciente de eso, de que hay un reglamento y no se puede cambiar porque sería poco serio. Nosotros enfocándonos, entrenar, trabajar y tratar de ganar los partidos para poder ascender que es el objetivo principal".