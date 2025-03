Leonardo Castro habló sobre su futuro y Millonarios está atento: "¿Quién dijo eso?"

Luego de la derrota de Millonarios 3-2 a manos de Santa Fe en la fecha 10 de la Liga BetPlay, algunos jugadores del cuadro ‘albiazul’ salieron a declarar en zona mista sus sensaciones del juego, entre ellos Leonardo Castro .

El delantero fue uno de los mejor valorados en el terreno de juego por parte de la hinchada y de la prensa, no solo por el doblete convertido al conjunto ‘cardenal’, sino, además, por el liderazgo que demostró en el frente de ataque.

Leonardo Castro, en zona mixta, fue consultado sobre su renovación en el club, tras especulaciones sobre el final de su etapa en Millonarios. “¿Quién dijo que yo no quería renovar? A veces ponen palabras en la boca de uno, queriendo armar conflictos en donde no los hay. En este momento estoy contento en Millonarios, quiero seguir trabajando en Millonarios. En ningún momento he dicho que no quiero renovar”, expresó el número ‘23’ del cuadro ‘albiazul’.

Cabe recordar que, aunque Castro no está en la lista de jugadores que terminan contrato en junio del presente año, como lo es el caso de Falcao García, Jhon Córdoba, Sergio Mosquera, Felix Charrupí, entre otros, sí finaliza su vinculación con Millonarios en diciembre del 2025.

Además, el goleador también se refirió a lo que dejó el resultado a Millonarios y perder un largo invicto que tenían en la era Gamero, sobre el conjunto ‘cardenal’. “No era el resultado que queríamos, pero hay revancha el miércoles y vamos a levantar la cabeza y trabajar por lo que viene”, dijo el atacante del conjunto ‘embajador’.

Otras declaraciones de jugadores de Millonarios tras la derrota

“Uno trabaja mucho, pero pasan cosas extra a lo futbolístico que nos está pasando seguido. No quiero hablar mucho porque después nos suspenden el técnico, no cobran multa, uno ya no se puede expresar”, Santiago Giordana.

“Mi forma de actuar hoy en el clásico no fue la mejor, me voy expulsado en un acto de irresponsabilidad, muy doloroso eso, están pasando muchas cosas por mi cabeza y toca ponerle pecho a esa situación”, Juan Carlos Pereira.

“Lo de las rojas es algo que internamente lo tenemos que revisar, porque claramente jugar con uno menos genera más desgaste. Yo creo Santa Fe fue superior, sobre todo en las llegadas, pero en el trámite fue parejo”, Andrés Llinás, defensa del conjunto ‘embajador’.

“Yo valoro mucho lo que los jugadores están haciendo y creo que poco a poco se va ajustando más lo que queremos hacer en este equipo”, Alexander Becerra, asistente técnico de Millonarios.