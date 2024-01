"Es bueno que en la Liga del fútbol femenino en Colombia se den pasos, para lo que se quiere"

La liga del fútbol femenino en Colombia ya tiene fechas confirmadas, luego de que este miércoles 17 de enero, la Dimayor oficializara el calendario y diera buenas noticias respecto a la duración y mucho más.

Por eso, en Gol Caracol contactamos al técnico de Independiente Santa Fe, Ómar Ramírez, y Gabriela Rodríguez, jugadora del América de Cali, quienes se mostraron felices porque será un campeonato de más de seis meses.

Cabe resaltar que la liga del fútbol colombiano femenino 2024 contará con 15 equipos confirmados, comenzará el 17 de febrero y terminará el 18 de agosto, a la espera del campeón y los otros cupos a Copa Libertadores.

“Yo creo que será la liga más larga hasta ahora, creo que me parece que cada día vamos dando un pasito mas a lo que se quiere. La verdad si hubiera sido más larga sería bueno, pero hay que ser optimista, porque cada día esto va creciendo, va cambiando. Contento que se sepa el inicio de la liga porque así se tiene una idea de planificación, pretemporada, todo eso es bueno para el cuerpo técnico”, dijo Ómar Ramírez, técnico de Santa Fe, en charla con Gol Caracol.

Seguido a eso, la joven pero habilidosa Gabriela Rodríguez, del registro del América de Cali se mostró también emocionada por ya conocer cuándo estarán en la cancha y seguir preparándose en las huestes del cuadro ‘escarlata’ para luchar por el título.

Santa Fe celebró el título de campeón femenino del fútbol colombiano en este 2023, en la cancha del Pascual Guerrero. COLPRENSA

“Yo a verdad que me siento muy entusiasmada de comenzar la liga, en América hemos comenzado a trabajar bien. El viernes completamos la primera semana de entrenamientos, me alegra mucho porque hay caras nuevas, se siente un ambiente totalmente diferente y me alegra porque es algo que necesitábamos, que nos dará muchos frutos en esta liga. Aunque no es tan larga y está el Mundial y más competiciones de Selección Colombia en distintas categorías, siento que esta liga será muy buena porque muchos equipos se han reforzado de la mejor manera, competitivos y es disfrutar al máximo, entregarnos al cien para quedar campeonas de esta liga”, aseguró la atacante para este portal.

De esa manera, en los equipos hay optimismo con las fechas de la liga del fútbol colombiano femenino en este 2024, las jugadoras tendrán acción y la conclusión con las reacciones dadas a conocer este miércoles, es que se sigue consolidando el balompié de mujeres en nuestro país.

