Alberto Gamero: “Ganar en el Atanasio siempre es bueno, nos vamos felices a Bogotá”

Millonarios derrotó 1-0 a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 6 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I . Por eso, Alberto Gamero quedó satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos.

En la rueda de prensa post partido, el estratega al frente de los ‘embajadores’ analizó lo que fue el encuentro en suelo antioqueño, aunque sabe que hubo errores y deberá ajustar esos detalles.

“El primer tiempo se jugó como teníamos pensado la verdad, que sería uno de ida y vuelta, abierto, que nosotros nos equivocamos en parte por el inicio de juego, nos quitaron dos o tres balones que nos patearon cerca a la zona 14. Pero me gustó porque fue un partido donde Nacional intentaba llegar al arco contrario”, dijo para empezar Alberto Gamero.

Pero el técnico de Millonarios no ocultó su felicidad por llevar la victoria del Atanasio Girardot, y alargar su buena racha en ese estadio.

Publicidad

“Son estos partidos donde haces un buen primer tiempo, te defendiste bien y se gana el partido. Ganar aquí siempre es bueno, necesitábamos esos tres puntos para acomodarnos nuevamente en la tabla de posiciones y nos vamos felices para Bogotá ”, aseguró Alberto Gamero.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero tras Nacional 0-1 Millonarios:

*Lo bueno y lo malo del partido

“El segundo tiempo fue uno donde personalmente no me gustó, porque entramos en el desespero de ellos, el defendernos con los pelotazos directos, frontales que nos estaban mandando y perdíamos rebotes. Tengo que decir que me gustó mucho la parte defensiva, porque el arco está en cero”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios - Foto: Colprensa

Publicidad

*La razón de Jorge Arias en la titular

“Yo hablé con ellos ayer en el entrenamiento y hoy en la charla, a veces los equipos sin cambiar la idea pueden cambiar jugadores, habíamos visto videos de Nacional que cuando juegan Joan Castro y Édier Ocampo es una banda que atacan y que indudablemente hay que atacarlos también, pero también defendernos. Hoy le dije a Arias que quería un central. Había que taponar ese sector y Arias jugó muy buen partido hoy, como marcador y a veces se vistió de lateral. Nos inclinamos por eso”.

*La entrada de Pablo Cepellini complicó a Millonarios

“Yo vi que hicieron un cambio, salió un volante diez como Cano y entró Cepellini, es de más experiencia y le dio dinámica al equipo, intentamos referenciarlo pero él no jugó detrás del ‘9’, se fue a los costados y se volvió más peligroso porque lanzaba y mandaba centro para gol y se nos complicó un poquito”.

*La posible contratación de Emerson Rivaldo Rodríguez

“Con Rivaldo hay que esperar, los directivos están hablando con el Inter Miami, él tiene un interés grande de venir aquí, está la posibilidad. Entre lunes y martes se dará claridad porque se da el cierre de fichajes, pero sí, Millonarios está muy interesado en él”

*El gran presente de Leonardo Castro

“’Leo’ está en un momento extraordinario, le hemos dado esa posibilidad que tenga un media punta, pero ha entendido él que cuando Giordana fija a los dos centrales él viene a pivotear. Lo más importante es que entiendan que no estén con los dos centrales, y que el que pivotee me ayude a jugar al equipo. Castro, sensacional, anda en un momento clarito, de muy buena en su parte física y momento goleador que nos está ayudando a lo que él vino, que es a hacer goles”.