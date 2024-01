Daniel Torres: "Sé que no soy el salvador, pero vengo a Santa Fe con todo el amor que le tengo"

Independiente Santa Fe buscará volver a los más alto del fútbol colombiano y consolidarse nuevamente en el balompié internacional. Tanto así que en los últimos días, el 'cardenal' le apuntó a todo y trajo de nuevo a uno de los jugadores que ha sabido ser un referente en el país.

Daniel Torres , quien tuvo un destacado paso en Santa Fe durante varios años, regresó a uno de los equipos donde lo vio crecer y le aportó bastante en su crecimiento futbolístico. Hecho por el cual el nacido en Cundinamarca habló en los micrófonos de Santa Fe: "Contento que se ha podido dar la oportunidad, que se haya dado todo para mi regreso y poder estar acá; para mí y mi familia es una bendición".

Dentro de sus declaraciones, el futbolista comentó cuál fue una de las decisiones por la cual escogió volver al 'cardenal'. "Se dieron cosas como la pérdida de la final con Medellín , la disposición del cuerpo técnico y del presidente de Santa Fe", comentó Daniel Torres.

🎙️“Contento que se haya podido dar la oportunidad, todo se dio para mi regreso, es una bendición” - Daniel Torres 🦁



Mira la entrevista completa en nuestro canal de Youtube 🔗 https://t.co/scUDiNOKUa pic.twitter.com/LvreBV7ABp — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 10, 2024

*Otras declaraciones

Publicidad

Su transformación futbolística...

"Ha cambiado en todo. Primero, desde lo personal; en Santa Fe conocí de Cristo y empezó a cambiar todo en mi vida. Al darse ese proceso me llevó a que en cada lugar en el que estaba fuera evolucionando la forma de mi juego. Antes era mucho más de correr, de chocar, pero en cada lugar que he podido estar he aprendido cosas en el juego, en el posicionamiento, controles, movimientos; eso me ha hecho crecer y ser mejor de lo que era en ese momento en el que partí".

¿Cómo ve el proceso en Santa Fe?

"Un grupo que quiere cambiar la dinámica de los últimos años de Santa Fe. Es algo que es muy bueno, saben y son conscientes del club; de la importancia no solo de participar en torneos, sino disputarlo cada uno para poderlo ganar y salir campeón, conseguir títulos. Eso es lo que ha transmitido el cuerpo técnico y es en lo que nos estamos preparando".

Agradecimiento a los hinchas...

"A los fanáticos solo tengo agradecimiento. Por el momento en el que se rumoreaba la posibilidad de llegar a Santa Fe también fueron parte fundamental de tomar esa decisión. El ver cómo expresaban ese cariño y el interés que pudiera volver. Les doy las gracias, sé que no soy el salvador de las situaciones, pero sí que sepan que vendré con el amor que le tengo a la institución, al escudo y a la ciudad para dar lo mejor y que Dios nos pueda bendecir como en aquella época"