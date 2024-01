Hernán 'Bolillo' Gómez: "No sabemos dónde jugaremos contra Once Caldas, no tenemos patrocinadores"

Minutos después de vencer por la mínima diferencia a América de Cali, este sábado en el estadio Pascual Guerrero, Hernán Darío Gómez se refirió a su primera presentación por Liga I-2024 como entrenador de Águilas Doradas.

Enfatizando en gran mérito que tiene vencer a los ‘escarlatas’ en condición de visitante, el ‘Bolillo’ analizó el 0-1 final: “Ganar es bien es importante porque los muchachos tuvieron cosas buenas, de ellos destaco su trabajo, pero hay muchas cosas para corregir, por eso es importante haber ganado”.

“América es un equipo intenso que luchó hasta el final por el resultado y el partido. Hay que tener más continuidad en el juego bonito que se tiene, las triangulaciones y eso para someter al contrario”, agregó Hernán Darío Gómez en rueda de prensa.

No obstante, de la alegría ‘Bolillo’ pasó a la tristeza, enfatizando en las complicaciones que el equipo está pasando actualmente en Rionegro: “Estamos sufriendo dificultades y por eso necesitamos estos triunfos porque no sabemos dónde vamos a jugar el partido con Once Caldas, ya que nuestra camiseta no tiene ni publicidad, no tenemos plata, estamos mirando a ver si con este triunfo alguien se anima a patrocinarnos”.

“Esto no es un golpe para mí solo; es un sueño, ellos quieren Rionegro y también la sede, el estadio donde se ha jugado siempre, nos preocupa, por eso hemos hecho un llamado al alcalde, al gobernador, a alguien que nos ponga algo en la camiseta porque una camiseta sin patrocinio es muy ‘bravo’ para los directivos, que han ido a hablar, pero a esta hora no sabemos dónde vamos a jugar", complementó el entrenador de Águilas Doradas.

*Otras declaraciones:

¿Qué sensaciones le deja la victoria?

“Este es un equipo muy unido, tiene una muy buena condición física, tiene buena elaboración, enfrentábamos un rival fuerte como América de Cali y eso es motivo de satisfacción”.

“Hay una palabra que yo destacaría y que me gusta y es la solidaridad del equipo que tiene, son solidarios en ataque y en defensa; esta vez nos tocó defendernos más que atacar y para mí es fundamental en un trabajo táctico”.

¿Qué aspectos hay que mejorar?

“Por momentos y en una gran cantidad de tiempo el orden, que fue importante para no darle chances de elaboración a América. Este es un equipo que se divierte, la gente en Antioquia lo quiere. Hay cosas que los muchachos que en poco tiempo entendieron y eso demuestra su inteligencia dentro de este orden, este equipo me gusta, me da alegría”.