Máximo accionista de Patriotas aceptó que intentaron sobornar a un jugador suyo en tema de apuestas

Este viernes estalló un nuevo escándalo relacionado con temas de supuesto amaño de partidos en el futbol colombiano. El tema fue revelado por Carlos Antonio Vélez, en su programa de la mañana de 'Antena 2', y tuvo que ver con la intención de un jugador de proponerle a un colega de Patriotas para causar un penalti.

“Son dos partidos inicialmente los que están en investigación. Hay un árbitro cambiado y la invitación a otro jugador para que se tirada en el área y le sancionaran un penalti”, expresó Vélez.

Y sobre ese particular, habló hace pocos minutos César Guzmán, máximo accionista de los boyacenses, con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. "Sí (es cierto el tema). Sin embargo he sido reiterativo que no podemos hablar mucho, porque hay una investigación en curso. Le agradezco que me permitan por ahora referirme poco sobre estos temas. Cualquier cosa que se hable de temas sensibles, afectaría. Una imprudencia puede interferir en el curso de una investigación", dijo Guzmán inicialmente.

El dirigente deportivo siguió y comentó que "evidentemente el futbolista de Patriotas en pro de proteger la integridad le comunicó lo sucedido a su cuerpo técnico, de ahí al directivo y nosotros a quien correspondía. Eso fue lo que pasó".

Acción de juego del partido entre Patriotas y Jaguares, en el estadio La Independencia Archivo de Colprensa

Guzmán agregó que "ese futbolista (el del rival) pretendía favorecer al club nuestro, pero el jugado de Patriotas tuvo la entereza de denunciar. Eso ya lo pasamos al seno de la Federación Colombiana de Fútbol. También se le informó al presidente del club contra el que se jugaba".

En medio de la entrevista con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, también se tocó el tema de las equivocaciones en las decisiones del VAR. Sobre esto también entregó su concepto César Guzmán, quien indicó que "hay una leve inquietud y con esa macula de las apuestas también existen inquietudes sobre los encargados de ejercer la justicia. No nos podemos quedar callados con esto".

"Tanta pequeña equivocación, que hoy se están investigando, generan dudas en la transparencia del campeonato. Por eso hoy le envié una carta al Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol e incluso le puse de ejemplo en el fútbol belga se tuvo que repetir un partido por un error del VAR. Esa clase de actuaciones son graves, pero necesarias", finalizó el hombre que guía los destinos desde la parte dirigencial en Patriotas.