Faustino 'Tino' Asprilla es, prácticamente, un sinónimo de Atlético Nacional. La huella que dejó en la institución, llevó a que sea considerado como un verdadero ídolo.Y es que, a pesar de solo haber estado entre 1990 y 1992, y regresar en 2002, fue suficiente para ello. En ese paso, ganó una Liga y una Copa Interamericana, siendo una figura con goles y mucho más.

Ahora, la pregunta que siempre ha surgido es: ¿Por qué el Tino Asprilla nunca jugó en Deportivo Cali, pero sí en Atlético Nacional?Pues para resolver esta duda sobre la vida y carrera del nacido en Tuluá, en Gol Caracol hablamos con su mejor amigo, Víctor Manuel Osorio, mejor conocido como 'Caremonja', quien reveló todos los detalles del caso y otros temas.

"El amor, ADN y pensamiento de 'Fausto', todo gira en torno a Nacional. Siempre estará agradecido porque fue el club que lo abrazó, le abrió las puertas, le dio todo. Tanto es su amor que, un día, 'Bolillo' Gómez, cuando era técnico de Medellín, lo invitó a ser el entrenador de delanteros, pero 'el Tino', por respeto a la afición y no manchar su verde, dijo no", contó.

Pero, ¿cómo se dio esto, si sus inicios pudieron haber sido en Deportivo Cali? "El Tino siempre ha tenido esa fascinación y agradecimiento, su piel es verde, desde que comienza su carrera y hasta el momento. Ahora, él inicia en la Escuela Carlos Sarmiento Lora, cuna de grandes jugadores y donde varios de ellos llegaban al cuadro 'azucarero'", añadió en su relato.

"Tino Asprilla llega allí, en 1986. Todos los días, hacía una travesía: iba al colegio, salía, tomaba un bus a las 12:30 p.m., en Tuluá, llegaba a las 2:00 p.m. a Cali y luego de dos buses más, trotaba hasta la sede. Se devolvía a las 5:30 p.m. y llegaba a las 9:00 p.m. a casa, a hacer tareas.Por la mañana, se levantaba a las 6:00 a.m., iba a las 7:00 a.m. a la escuela y así", dijo.

El compromiso estaba, ya que esto lo hizo durante dos años. "Piensan que la vida de él fue fácil y no. Su primer técnico fue Mario Desiderio, quien siempre manifestó que el 'Tino' era vago para entrenar. Ahora, tenía condiciones físicas y técnicas, solo que le daba pereza la parte táctica. Cuando salía a la cancha, se 'comía' a todos y los otros se 'tragaran' sus palabras".

Faustino Tino Asprilla y Mauricio 'Chicho' Serna, exjugadores e ídolos de Atlético Nacional Archivo de Colprensa

De esa manera fue que "Desiderio decidió aguantarle todo a 'Fausto'". Su talento era tal que Deportivo Cali se la jugó. "En el 87', le dieron la oportunidad. En ese entonces, el entrenador era Vladimir Popović y no le daba chance. Es más, Asprilla estaba en las inferiores, en la segunda del club, y esperaba por el llamado, pero nada, lo veían escuálido y flaco", expresó.

"No tuvieron el ojo para ver sus cualidades. En un punto, juegan la segunda del Cali contra la titular, donde Faustino anota dos goles y le da la victoria a su equipo. El entrenador va, lo abrazo y felicita, pero el Tino Asprilla responde: "¿Muchachito? Tenga su camiseta"; se la entrega y se va del Cali. Si no lo trataban bien, no le daban minutos, pues se fue", afirmó.

En ese momento, decidió dar un paso atrás sin problema. "Regresó a la Sarmiento Lora. Ahí es cuando no sigue en Cali, ya que no lo valoraron. Justo, a la semana, lo mandan al Cúcuta Deportivo, en 1988, y pagan como 10 millones de pesos por sus derechos, y el sueldo para era como de $30.000. Esa fue una de las mejores decisiones de su vida", recordó Víctor.

Recién se estaba poniendo la camiseta del 'motilón', cuando ya la 'rompía'. "Comienza a jugar como profesional y, en su debut, le marca dos goles a Millonarios, al arquero Sergio Goycochea. Termina el partido y el entrenador del Cúcuta, lo abraza y felicita, pero la respuesta de Asprilla es lo mejor porque va y le dice que no se encariñe mucho con él (risas)".

Faustino Tino Asprilla, exjugador de Atlético Nacional, ovacionado por la hinchada 'verdolaga' Archivo de Colprensa

"Lo que dijo fue porque él sabía que era extraordinario y que se iba a ir rápido. Me acuerdo que respondió: 'No le di bola al Cali ni al América, vine a hacer cosas grandes e irme'. Fue el juego de vuelta, con Millos, y volvió a anotar, entonces eso lo pone arriba, en el ojo de varios técnicos. En una sola semana, pasó del anonimato al prestigio total", complementó.

Y llegó el punto bisagra en la carrera del 'Tino' Asprilla. "Cúcuta se enfrenta contra Nacional, en agosto de 1989, y la rompe, se echó el equipo al hombro. Corrió, lo dio todo. Ahí, es cuando Nacional decide ficharlo. En diciembre, nos cuenta que lo contrataron y nos metimos una borrachera en la esquina de mi casa para celebrar. Además, él estaba feliz", relató.

"No se las creía porque iba a compartir con campeones de Copa Libertadores como Andrés Escobar, Leonel Álvarez, René Higuita, Alexis García, en fin.Llega a Nacional y le pagan $300.000 al mes, entonces eso fue algo bueno. Salta a la cancha y despliega su fútbol. En 1990 fueron campeones, con 'Fausto' siendo figura y le mejoran el contrato", reveló al respecto.

"Pasó a ganar 15 millones al año. En ese momento, vive muchas cosas por primera vez. Se compró una moto, con la que hay una anécdota. Andaba para arriba y para abajo en ella, incluso en la noche, y lo vieron, entonces el 'Bolillo' le dijo que vendiera eso o no lo volvía a poner a jugar. 'Tino' le da las llaves, pero no sabían que tenía un duplicado", dijo entre risas.

Hinchas de Atlético Nacional y una bandera dedicada a Faustino Tino Asprilla Archivo de Colprensa

Y la historia no quedó ahí. "Finalmente, lo vuelven a ver montando en la moto y ya lo sientan. Justo estaba la rivalidad de los carteles de Cali y Medellín por el fútbol y la fascinación de Pablo Escobar era que Nacional venciera a los clubes de Cali, entonces cuando iban a enfrentarse con América y se entera de que Faustino Asprilla no iba a jugar, tiene un plan".

"Decide mandarle a robar la moto. Así pasa y, por eso, lo ponen a jugar otra vez y comienza a anotar. Todo fue maravilloso. Luego le ofrecen un caballo y dice que sí; ese fue su primer caballo. Sigue en Nacional y termina yéndose al Parma. Ahora, Alexis García fue clave, quien lo guió en su paso por el 'verdolaga' y lo orienta", afirmó el popular 'Caremonja'.

"Esa es otra de las razones por las que ama tanto a Nacional. Ahí, encontró muchas cosas para su vida. Le dio algo grande que es una afición que lo adora. Su primer caballo, su primera moto, su primer apartamento y su primer carro, en cuanto a lo material. Entonces, son cosas que 'Fausto' le agradece a Atlético Nacional y los adora con su corazón", puntualizó.

Y es que el cariño de la afición es evidente. A donde sea que vaya, por Medellín, lo paran para una foto, un autógrafo, todo lo que sea. "A él le agrada muchísimo que aún todavía lo vean con ese amor, esa pasión y como un ícono de la institución. Fausto me comenta que, seguramente, de los tres referentes que tiene Nacional son René Higuita, Víctor Aristizabal y él".

Faustino Tino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia, en medio de un partido de un Mundial Getty Images

"Ellos son amados por la hinchada y porque dejaron huella, fueron fieles, sienten algo único. Ahora, ver un partido con él, es algo de locos. Se sale de la ropa y critica. Dice: "¿Por qué no le pega? ¡Ah, qué mentira! ¡No puede ser! ¿Cómo así? ¿Tiene dos piernas izquierdas? ¡Imbécil animal? ¡No puede ser esto! ¡De por Dios!"; es estresante", contó en esta entrevista.

Pero también hay alegrías."Ahora, cuando las cosas salen, comienza a cantar y se une al coro de la tribuna, brinca y mejor dicho, se emociona", sentenció respecto a esta historia de amor entre el 'Tino' Asprilla y Atlético Nacional. Y justo antes de dar por cerrado este capítulo, Víctor Manuel Osorio fue claro al decir cómo creían que hubiera sido el inicio de carrera.

"La primera opción para 'Fausto', era debutar en Cali, además porque apuntó para que se diera así. Arrancar en la escuela Carlos Sarmiento Lora, semillero del Deportivo Cali; cuando ingresa se encuentra con Miguel Calero, Faryd Mondragón y muchos de los que después fueron sus compañeros de Selección Colombia. Había una gran camada, pero no fue", dijo.

"Esa escuela era un semillero de grandes jugadores y siempre la primera opción del 'Tino' Asprilla era, por supuesto, jugar y debutar en el Deportivo Cali y, por eso, 'Fausto' va, pero no hay un ojo deportivo, no tuvieron la visión con él, entonces tal y como decía, en medio de su rebeldía y hacerse sentir, se va para siempre y chao, nunca más", terminó en su relato.