Presidente de Millonarios y lo último sobre el tema de Álvaro Montero: ¿se queda o se va?

El ambiente ha estado agitado en Millonarios por cuenta del interés y las llamadas de Estudiantes de La Plata a Álvaro Montero, una de las figuras del tradicional equipo bogotano. Además de eso, por dicha situación, también se informó en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que se habló con David Ospina, jugador histórico de nuestro país y en la actualidad en Al Nassr, de Arabia Saudita.

Para referirse sobre esos sonados casos, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron este jueves con Enrique Camacho, presidente del club bogotano, quien entregó total claridad sobre lo sucedido en las últimas horas.

Cabe recordar que Álvaro Montero es una de las figuras de Millonarios, y desde su llegada al conjunto 'embajador' ya registra tres títulos, que son la Copa, la Liga y hace algunas horas consiguió la Superliga, al vencer 2-0 a Junior en el partido de vuelta en El Campín, y así quedarse con ese nuevo trofeo.

Acá las declaraciones de Enrique Camacho, presidente de Millonarios sobre el tema de Álvaro Montero y David Ospina:

Publicidad

*La realidad de la oferta de Estudiantes de La Plata por Álvaro Montero

"No pues el caso Montero es que recibió una oferta interesante, pero una forma de pago un poco complicada, de un país con problemas en divisas, se tenían que pedir una serie de garantías, más si el flujo de dinero es a largo plazo. Además, Estudiantes tenía un afán grande para hacer el negocio, nos dijeron que nos daban unas 12 horas. Pero para hacer una negociación de esas, por un jugador tan notable; se necesitaba tiempo"

*Sí es real que hubo conversaciones con David Ospina

"Ante eso, nosotros tuvimos conversaciones muy serias con David Ospina para reemplazar a Montero. Sin embargo fui informado que Ospina estaba comprometido seis meses más en Arabia Saudita".

Álvaro Montero, arquero de Millonarios, en la gran final con Atlético Nacional de la Copa Colombia. @MillosFCoficial

*La relación con Álvaro Montero tras no tener éxito el traspaso

"En casos como los muchachos jóvenes, a veces no ven las cosas y la forma en que se dan. Con Montero hablé ayer, que él entendía perfectamente lo que pasaba, en un buen ambiente. Nosotros tratamos de hacer el mejor esfuerzo, no se logró (su paso a Estudiantes) por las circunstancias que se dieron. La relación quedó en su nivel más alto".

Publicidad

*Más sobre el interés que tuvieron por David Ospina

"Sí, avanzamos con David Ospina, conversamos bastante con él. Sí ocurrió que se dieron los contactos, las charlas, nos hubiera encantado tener a un gran caballero y un un gran profesional como David Ospina. Las circunstancias no se dieron por su vinculación con Al Nassr. Eso lo entendió Montero".

¿Qué pasó con Álvaro Montero tras el título de Millonarios en la Superliga?

Tras el título de Millonarios en la Superliga, Álvaro Montero vivió un nostálgico momento en la propia cancha del estadio El Campín. El guardameta guajiro se sentó en el césped y se notó llorando luego de acumular una nueva gesta en el equipo 'embajador'. Minutos después, sus compañeros lo consolaron, se puso en pie y recibió los vítores de los hinchas que estuvieron pendientes de él.