"Lo que pasó con América no tiene presentación, así es muy fácil; pedimos nos respeten"

Una vez finalizado el encuentro contra América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, Sebastián Oliveros atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, manifestando su inconformismo con lo presentado en el 1-1 final, al que considera injusto, por las decisiones arbitrales que se tomaron dentro del campo.

“Nosotros somos tan nobles, que hasta nos echamos la culpa por lo que pasó allá dentro. Nosotros planteamos un partido bien hecho, controlamos al América, un rival muy bueno, pero a mí me gustaría estar algún día del otro lado, porque es que lo que pasó hoy no tiene presentación, unos penales que para que mí no son, unos juzgamientos que la verdad no, y un minuto de adición donde dice ocho y el gol nos lo meten en el 10:30”, indicó de entrada el entrenador de Fortaleza, quien no se guardó su inconformismo.

Y es que, con una anotación de Duván Vergara a los 90+11’, el cuadro ‘escarlata’ terminó rescatando un punto del partido; hecho que no le gustó ni ‘cinco’ al estratega de los ‘amix’, quien enfatizó en el tiempo adicionado: “Quisiera estar algún día al otro lado de la rueda, porque es que es muy fácil así, el martes fue Cali, dan siete minutos y gol al 6:40. Siempre nos tiene que agregar sobre la adición, yo quisiera ver si fuera al revés que nosotros fuéramos perdiendo y nos van a dar más tiempo, entonces invito a que nos respeten porque estamos haciendo un muy buen trabajo, hemos parado un equipo fuerte en todas las canchas del país y lo que pasó deja mucho que desear”.