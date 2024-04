Luis Delgado reveló las razones por las que decidió trabajar con Santa Fe y no con Millonarios

Luis Delgado es bien conocido por ser uno de los grandes ídolos recientes de Millonarios. El exguardameta fue parte fundamental de la tan anhelada estrella 14, que supuso el fin de una larga sequía de títulos por parte del cuadro 'embajador'.

Pues bien, hace algunos meses, causó cierta polémica el hecho de que Delgado haya decidido ser parte de las divisiones menores de Independiente Santa Fe, uno de los grandes rivales del elenco 'albiazul', por encima del club que lo idolatra. Algunos hinchas lo tintaron de traidor y algunos otros defendieron su decisión argumentando que, simplemente, buscó su bien profesional.

Ahora, luego de algunos meses de que esto ocurriera, el propio Luis Delgado decidió aclarar que fue lo que pasó y porque se terminó uniendo a Santa Fe y no a Millonarios. "Les cuento que Millonarios me contactó y tuve la posibilidad de viajar a Bogotá, invertí en ese viaje, fui a Bogotá, hice unos exámenes laborales y me dicen que tengo una lesión de rodilla y no puedo entrenar en el club. Aún así dije: 'me quedo en Bogotá, me voy a radicar en Bogotá. Voy a buscar una estabilidad, voy a buscar que Matías (su hijo) tenga la estabilidad de que se mantenga en un club, que pueda seguir su proceso deportivo, que pueda mejorar, que pueda crecer' y él, hoy en día, está vinculado a Millonarios con la categoría sub-15", relató en primera instancia el exfutbolista.

"Yo también quería buscar esa estabilidad, quería estar un poco más tranquilo dejar de estar de un lado para otro. Entonces, lo de Santa Fe se da porque recibo la llamada de un gran amigo, me dice: '¿'Lucho', qué estas haciendo?', le digo que acabo de llegar a Bogotá, que me estoy acomodando y esperando opciones de trabajo. Él me dice: ''¿Lucho, te gustaría trabajar en Santa Fe?' y yo le dije: 'Hágale ¿Qué hay qué hacer?'". agregó Delgado.

Tras ello, decide hablar sobre lo que le pidieron en el cargo, que fue hacerse cargo de las categorías inferiores de arqueros de Independiente Santa Fe. "Me dice que tengo que hacerme cargo de los arqueros de las categorías menores, entonces le dije: 'De acuerdo, ¿con quién hay que hablar? y después espere la llamada del gerente y tuve la posibilidad de conocer a don Eduardo (Méndez), con quien hablé un rato y finiquité el tema del contrato y los mismos exámenes de Millonarios los hice en Santa Fe y los pasé". relató.

Luis Delgado llega a @SantaFe en este 2024 como preparador de arqueros de las divisiones menores.



📸: IG Santa Fe Divisiones Menores pic.twitter.com/Z8EqSY529B — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) January 15, 2024

"Afortunadamente, y ahí es donde voy yo a que las cosas de Dios no tienen trabas. Cuando es de Dios, es de Dios y ya don Eduardo me dice: '¿Cuánto se quiere ganar?' Yo le digo: 'Esto' y me dijo: 'Listo, vaya firme contrato'", sumó con detalles 'Lucho'.

Finalmente, decidió contar cómo han sido estos meses en el cuadro 'albirrojo' mostrándose muy feliz con esta nueva etapa de su vida. "Afortunadamente, las puertas se han ido abriendo poco a poco. He podido participar de muchos eventos, he podido conocer grandes personas, reencontrarme con muchos amigos, muchas personas con las que en su momento pude compartir. Me encuentro muy contento de pertenecer a este club que me abrió las puertas que me permite seguir creciendo desde este nuevo rol como entrenador", concluyó.