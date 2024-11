Luis Fernando Suárez: "Fue un 0-0 bueno, los dos quisimos ir adelante; el empate es justo"

Luis Fernando Suárez, director técnico del Pereira,analizó en rueda de prensa lo fue el 0-0 de su equipo en su visita al estadio El Campín frente a Millonarios, en la noche de este domingo 10 de noviembre.

Pese a que el empate no le benefició del todo al 'grande matecaña', pensando en una posible clasificación a los cuadrangulares, el DT se mostró satisfecho por la disposición de sus jugadores en el campo de juego.

"Me quedo tranquilo con el grupo porque entregaron todo hasta el final, a veces es complicado hacerlo con equipos como éste (Millonarios) y, sin embargo, creo que fue un partido, un 0-0 bueno, un partido donde todo el mundo propuso, los dos quisimos ir adelante. Me parece que el empate es justo para los dos", pronunció Luis Fernando Suárez .

Millonarios y Pereira se enfrentaron en el marco de la fecha 18 de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

No obstante, el aspecto negativo de este Pereira es la falta de gol y ese es uno de los aspectos en el que Suárez sostuvo que deben mejorar y profundizar.

"Ahí está la situación donde tenemos que mejorar mucho, 15 goles hicimos en 17 partidos hasta ahora, menos de un gol por partido e indica las claras que hay que hacer e intentamos hacerlo. Entre lo que yo veía en el equipo, creía necesario con jugar con un '9' en punta, desgraciadamente con el que contábamos al principio que era Fernando Uribe no pudo estar por las lesiones y después por su decisión. Y luego, Lencina ha hecho un esfuerzo grandísimo, es un gran profesional, llevaba más de 10 meses peleando con una lesión, ero todavía le falta ritmo de competencia. A esa falta de gol agregarle esa poca densidad en ataque nuestro, ahí está la clave para mejorar si se quiere algo diferente", precisó.

Otras declaraciones de Luis Fernando Suárez:

- Su visión del partido:

"En el primer tiempo arriesgamos, incluso un postazo, hicimos cosas interesantes. El cambio de Bermúdez, que estaba jugando muy bien, lo tuvimos que sacar por la amarilla; hicimos un cambio para arriesgar más con Carlos Darwin (Quintero); hicimos todo lo necesario para poder conseguir las cosas. Después hay que ser claro contra qué equipo jugábamos y en dónde, me quedo tranquilo y el equipo busco todo el tiempo ganar y hacer goles".

- El equipo se quedó en los físico...

"Estábamos frente a un equipo que también propone, ojalá uno pudiera arrasar al equipo contrario y se quedara quieto. Físicamente me parece que el equipo estuvo acorde con las necesidades que el partido pedía, la cuestión es que también miren lo que es Millonarios y lo qué hace; queríamos más, sí. Pero lógicamente había que hacerlo contra un equipo que también plantó cara, la situación no es física, cada quien propone y por esa la igualdad, podría ser un empate en vez de 0-0 un 3-3 porque ninguno se tiró atrás".

- ¿Se va conforme con el empate?

"Lógicamente no me voy contento porque yo estaba buscando la victoria y sumar para tener una oportunidad de clasificar, aparte, tener un puntaje bueno para los torneos internacionales. Lo que estoy diciendo es que el empate me parece justo por lo que hicimos los equipos, yo quería otra cosa".