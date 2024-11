Alberto Gamero: "El partido de hoy fue muy enredado, pero vamos a pelear en la última fecha"

Luego de un partido en donde ambas escuadras tuvieron claras opciones de gol, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, analizó profundamente el encuentro que finalizó 0-0 contra el Deportivo Pereira, en juego por la fecha 28 de la Liga BetPlay 2024-II , y se centró también en el futuro de lo que serán los próximos retos de su equipo.

"El partido de hoy fue muy enredado. Hubo mucho corte, mucha pausa. No sé cuántos minutos se jugaron de este partido. Yo creo que fue uno de los partidos en los que menos minutos he jugado aquí en El Campín. No hubo claridad, tanto de ellos como de nosotros. No encontramos la claridad en mitad de cancha como para elaborar, para generar. No fuimos claros tampoco en los pases", analizó en primera instancia.

Tras ello, se centró en el futuro y se mostró optimista para el partido de la fase de todos contra todos que falta. "Nosotros habíamos dicho que vamos a sumar lo que más podamos y ahí está la posibilidad. Mañana hay un partido crucial entre Santa Fe y América y se va a definir en la última fecha", aseguró.

No obstante, también dio su análisis de lo que serán los otros equipos que tendrán acción y de los cuales depende de sus resultados. "Nosotros jugamos con Chicó, no sabemos el resultado de mañana, pero América termina con Caldas,Santa Fe termina con Jaguares , que también tienen su localidad. Van a ser dos partidos muy duros, complicados. Nacional tiene un partido crucial también contra Independiente Medellín. Entonces, nosotros todavía tenemos la esperanza de que en la última fecha vamos a pelear por esa bonificación y esperar los resultados de mañana".

"La amarilla de Giraldo es… Yo le dije que se la hiciera, la amarilla, porque pues yo le iba a hacer el cambio y si no hubiera sido así, hubiera comenzado los cuadrangulares con cinco. Porque yo aun así, con esa amarilla, él se lo iba a sacar. Y sacarse una amarilla es lo más fácil que hay. Afortunadamente, se la sacó y cumple él y cumple Llinás para el próximo partido".

"Lo de Cataño, nosotros ya hemos quedado con él y con el departamento médico y no va a estar contra Boyacá Chicó. Lo más seguro es que lo vamos a tener para la primera fecha de los cuadrangulares y eso es lo que nosotros estamos pensando hasta ahora. A veces ellos son tercos y quieren estar antes, pero hasta ahora lo de Chicó con Cataño lo vamos a dejar para que cuando comiencen los cuadrangulares. En el caso de Jorge Arias, él ya está entrenando, ya está con el grupo, está trabajando normal. Vamos a ver si de pronto le da para estar el día jueves porque no va a estar Llinás, no va a estar Vargas y tenemos ahí a Cortés y a Mosquera, que es el que viene. Entonces, vamos a ver si Jorge Arias puede estar bien. En el caso de Leonardo Castro, él tiene un esguince grado uno muy pequeño, pero como siempre hablamos con ellos, si aquí el jueves están mejor, pues va a estar. Si lo vemos que todavía tiene puntos de dolor, pues como le digo yo, ¿para qué vamos a arriesgar un jugador de ellos cuando ya lo necesitamos para cuadrangulares? Para los cuadrangulares lo necesitamos enteros a todos y entonces creo que los vamos a tener a todos para los cuadrangulares".

"Para mí, que Falcao tenga tantos minutos es una alegría. A pesar de que jugó los 90 minutos y no tuvo gol, mostró cosas muy importantes. Quería y quería y quería. Yo siempre le preguntaba porque yo no tengo dolorímetro. Ellos saben si están cansados y tienen dolor o no. Más cuando le pregunté cuándo me iba a meter a Giordana y él me dijo que bien. Esa alegría cuando ahorita hablé con él, lo vi contento, lo vi feliz porque yo veo que la preparación que él ha tenido últimamente es una preparación como para estar más tiempo, para jugar más, para estar más fuerte. Hoy lo veo mucho más fuerte. Yo no sé, el Falcao que recién llegó, hoy lo veo más fuerte, hoy lo veo con más toma de decisión, lo veo más decidido. Como siempre le digo, es hasta cuando él aguante, hasta donde él aguante. Es un jugador de muchos movimientos interesantes en un partido. Sabe pilotear, sabe hacer desmarques, sabe hacer desmarques de apoyo, sabe marcar cuando tiene que marcar, se esfuerza. Entonces, en la medida que él se sienta bien, lo vamos a tener. Ya es cuestión de él, de cómo se sienta para el día jueves. Claramente estamos muy cerca, pero seguramente que él va a querer viajar".