Macalister Silva y el dolor de no llegar a la final con Millonarios; la tristeza del capitán

Millonarios no perdió ningún partido del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II y ni así le alcanzó para meterse en la definición por el título del segundo semestre del fútbol colombiano, algo que lamentaron todos, pero en especial su capitán, Macalister Silva .

Luego de varias horas del partido que finalizó 0-0 contra Pasto y que dejó eliminado al equipo ‘embajador’, el primero en reportarse para hablar de lo sucedido fue el experimentado mediocampista bogotano, quien a través de sus redes sociales decidió ‘romper su silencio’.

Macalister Silva no ocultó que están ‘golpeados’ por lo ocurrido, de no lograr llevar a Millonarios a la final y seguir luchando por ser campeones en este 2024, ya que el cupo se lo terminó ganando Atlético Nacional, que se medirá a Tolima por el trofeo de la Liga BetPlay.

“Pasan las horas y no deja de doler no lograr cumplir lo que queríamos, solo nos queda agradecer el apoyo incondicional que sentimos en todo momento y por el cual siempre intentamos dar lo mejor”, fue el corto pero sincero mensaje del ‘14’ de los azules a través de su cuenta de ‘X’ y en sus historias de Instagram.

La mayoría de hinchas de Millonarios le reconocieron su entrega, sacrificio y el ser uno de los mejores jugadores en los cuadrangulares que hicieron ilusionar a los seguidores ‘embajadores’, aunque al final no consiguieran llegar a la final.

Solamente, hasta el momento, Macalister Silva y Daniel Cataño son los únicos que han dejado palabras luego de la eliminación de la Liga BetPlay 2024-II. El '10' de los azules fue de los pocos que habló en zona mixta luego del 0-0 con Pasto, el domingo.

"Sabemos que el semestre pasado no alcanzó con 8 puntos y en este no alcanzó con 12. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender y ojalá nos sirva a todos. Yo sé que la gente estaba ilusionada. Nos duele por la hinchada, porque también nuestras familias hacen parte de esto, pero son cosas que no podemos cambiar, sino que tenemos que aprender y tirar para adelante", señaló el talentoso mediocampista antioqueño.

Macalister Silva, capitán de Millonarios. Millonarios en 'X'.

Cabe recordar que aunque no perdió ningún partido en el cuadrangular A del campeonato, Millonarios quedó con 12 puntos, uno menos que Atlético Nacional, que ganó cuatro partidos, empató uno y solo cayó una vez.

En la última fecha los ‘verdolagas’ necesitaban ganar a Santa Fe, una tarea que hicieron, y esperar que los ‘embajadores’ no vencieran al Pasto, algo que también pasó ya que empataron 0-0 en el estadio Departamental Libertad, en territorio nariñense.