Macalister Silva siempre va a por más con Millonarios: ¡atentos a lo que le apunta ahora!

Uno de los grandes íconos de Millonarios en su historia reciente es David Mackalister Silva , quien logró volver al gol en el partido por la fecha 12 de la Liga BetPlay contra Envigado. De hecho, aparte de su anotación, tuvo un partido más que destacado, en donde logró también asistir a Daniel Mantilla en lo que fue su primer gol como 'embajador'.

Precisamente de su actuación y del momento actual que vive el equipo albiazul habló el número '14' , en los micrófonos de 'Blog Deportivo', de Blu Radio. "Se siente cuando las cosas no van tan bien. Sin duda alguna, siempre he dicho que un futbolista sigue siendo una persona con sentimientos y vive los momentos, porque es como todos los seres humanos en su trabajo: quieren hacer todo bien", argumentó.

"Hay momentos en los que las cosas no salen como el jefe quisiera o como uno mismo desearía, y se vuelven momentos difíciles. Más aún en el fútbol, que es un tema tan pasional. Sin embargo, hemos recuperado la confianza en el trabajo y confiado mucho en el cuerpo técnico, en la idea de juego y en lo que hemos trabajado. Hemos pasado por momentos complicados donde nos hubiera gustado obtener mejores resultados, pero poco a poco nos hemos ido reacomodando", sumó a su explicación.

Tras ello, se mostró contento por el gol que marcó en el estadio El Campín el pasado 28 de septiembre. "Para mí, es una felicidad total. Una de mis metas es quedar en la historia de Millonarios, y todos estos pasos suman para lograr quedarme en la historia de este equipo", con notable emoción aseguró el capitán de Millonarios.

David Mackalister Silva celebra su gol con Millonarios Foto: Millonarios

Más declaraciones de David Mackalister Silva, en 'Blog Deportivo'

¿Prefiere más una asistencia o un gol?

"Sigo siendo un amante del pase. Hasta los compañeros me molestan por eso, porque muchas veces no pateo, sino que prefiero dar un pase. Pero yo les digo que, a veces, dar un pase es como tener la sensación de un gol. Es una satisfacción personal cuando uno logra dejar a un compañero de cara al arco y facilitarle el gol. Para mí, eso es muy valioso".

¿Le gustaría ser DT cuando se retire?

"En algún momento, la verdad, sí era una de mis prioridades, pero he tratado de prepararme en otros ámbitos. Quisiera poder seguir en el fútbol, que el fútbol me permita continuar mi carrera profesional, pero me gustaría más en un área donde pueda ayudar un poco más al jugador, al ser humano como tal. Me he venido preparando y, con la ayuda de Dios, podré seguir vinculado al fútbol".

¿Qué busca con Millonarios?

"Siempre ha sido mi prioridad darlo todo. Todo depende de la actitud, y siempre he tratado de tener la mejor actitud porque quiero aprovechar cada partido. Lo que pasa es que, a veces, las cosas salen y, a veces, no. Con Envigado fue una noche muy linda para todo el equipo".

¿Millonarios está para ganar el título?

"Esperemos, si Dios quiere. Sabemos que el fútbol es un tema de resultados y de equipo. Lo principal es clasificar entre los ocho, que es nuestro objetivo, y cada día traerá su afán. Iremos solucionando cada tema a su debido tiempo".

Su opinión sobre Radamel Falcao García

"La verdad es que sigue siendo, como lo he dicho, un jugador de élite y sigue siendo un ejemplo, incluso en su recuperación. Su manera de manejar las situaciones y su comportamiento nos ha enseñado mucho a todos. Ha sido una fortuna para nosotros, para Millonarios y para nuestra gente. Hablamos de lo normal. Es una persona que te aconseja mucho y que tiene experiencia en grandes ligas y momentos cruciales, de los que uno aún puede aprender mucho. Pero nuestras conversaciones van sobre lo que va sucediendo".