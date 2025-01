Macnelly Torres: "Quedará para la historia que, mano a mano, le gané a Juan Román Riquelme"

Macnelly Torres, quien es considerado como una de las principales leyendas en el fútbol de nuestro país, charló en exclusiva con Gol Caracol para contar inéditos detalles de su carrera como profesional, que nunca se han contado.

Además, ahora como un futbolista retirado, el barranquillero no se guardó nada y habló de todo un poco; la neblina en el duelo contra Boca Juniors, el título logrado con Atlético Nacional en Liberadores, sus inicios en el Junior y paso por el fútbol de Arabia.

“Me siento muy contento de ser homenajeado en una gala que es muy importante para los futbolistas. Creo que esto da mérito a una carrera larga que hice en el fútbol colombiano y del exterior y también una participación muy activa en la asociación”, indicó de entrada ‘Mac’, al ser preguntado por el reconocimiento recibido en los premios de Acolfutpro, para este 2025.

¿Cómo analizaría sus inicios en el Junior? ¿Qué pasaba por la cabeza de aquel joven?

"Mi sueño siempre fue ser jugador profesional, a eso me dediqué, tuve disciplina, tuve compromiso, mi sueño era debutar en elJunior de Barranquilla , lo logré, gracias a Dios, y después de ahí se prendió una carrera que dentro de mi punto de vista fue exitosa. Como todas las carreras futbolísticas, a muchos jugadores nos faltan algunas cosas, pero creo que me quedo con lo que viví, me quedo con lo que gané, me quedo con los amigos que conseguí, me quedo con el ambiente del fútbol y me retiré feliz”.

¿Cómo recuerda el duelo contra Boca Juniors, en Copa Libertadores por allá en 2007?

“En ese momento mi carrera estaba en ascenso, estaba en uno de los mejores niveles que he tenido a nivel profesional y me toca enfrentarme frente a Juan Román Riquelme, que para mí es uno de mis ídolos también por cómo jugaba en esa posición. Así que bueno, ese fue un partido soñado y en Cúcuta lo ganamos 3 a 1, así que también queda para la historia de que mano a mano le gané aJuan Román ”.

¿Había mucha neblina ese día en La Bombonera?

“No, la anécdota no es la neblina, porque todo el mundo habla de la neblina, pero se veía la anécdota que era un Boca Juniors muy fuerte. Tengo que decir que ese día uno controlaba la pelota y parece que eran 20, caían de a tres, de a cuatro y te robaban la pelota. Nos metieron a un arco y bueno también hubo algunas decisiones arbitrales que un equipo como Cúcuta que, de pronto, en cuanto a jugador por jugador, sí estamos en desventaja con Boca, realmente te cuestan”.

¿Cómo describe al Cúcuta de ese 2007?

“No era un equipo no de tanta calidad, pero sí de mucha guerra. Y de mucho trabajo táctico, de una parte física increíble, como lo de Jorge Luis Pinto. Logramos la única estrella en la Liga, para el Cúcuta, y para mí es un honor, para mí es algo de felicidad la segunda estrella, había conseguido una con Junior y de ahí vinieron alrededor de 14 estrellas más algo así que gané en los diferentes equipos en los que jugué”.

¿Sí durmió la noche anterior al título de Copa Libertadores con Nacional?

"La verdad, yo sí dormí, y dormí muy bien, dormí muy bien. Nosotros teníamos la presión, pero uno tiene que contar estas cosas después de, antes de, no. Yo creo que nosotros estábamos confiados que íbamos a ganar a Libertadores porque el equipo tenía un nivel donde nos habíamos enfrentado a los mejores equipos de la Copa Libertadores y la habíamos pasado por encima, jugando bien. No, ni siquiera era metiéndonos en un arco y defendiéndonos, era saliendo a jugar de tú a tú con todos los equipos. Independiente del Valle era un equipo que tenía un esquema de juego que se defendía, contragolpeaba, pero que en su juego no era más que nosotros".

“Eso es algo que uno como jugador lo siente y te hace dormir tranquilo. Ya después de fútbol, ellos no han podido ganar, pero nosotros casi nos venimos de la victoria con Ecuador. Luego, en Medellín, ganamos 1 a 0, pero era un partido controlado por nosotros. Era un grupo tan maduro que sabía que una final no había que salir a ganar ni 3 ni 4 a 0. Si ellos no te ofendían, no teníamos por qué buscar la forma de que ellos te ofendieran si no controlaban el partido y así lo llevamos y así salimos campeón de Libertadores”.

¿Cómo recuerda su paso por Arabia? ¿Ha evolucionado la Liga en la actualidad?

“La liga de Arabia Saudita, donde estuviera ahora, estaría jugando al lado de Cristiano Ronaldo, pero siempre llevaron brasileños, siempre llevaron extranjeros. Ellos le dieron un salto importante a la liga, todos tienen estadios grandes, quieren llevar fútbol internacional, quieren llevar, no sé, mundial de fútbol. Siempre el tema económico siempre estuvo, pero la liga no la habían hecho tan competitiva como ahora, así que bueno, pero fue una linda experiencia que viven ahora días ahorita, contento por eso también. Y bueno, allá, el equipo que me debía el sueldito, al final sí me lo respondieron, se estaban haciendo los locos, por ahí iban enredando como la plática, pero al final cumplieron”.

