Mensaje del motociclista arrollado por Alfredo Morelos: "Destruyó mi vida"

Alfredo Morelos, quien tuvo un duro accidente de tránsito en el oriente antioqueño mientras manejaba su camioneta de alta gama, sigue siendo noticia en los medios. Más allá de una extensa carta que publicó el delantero a modo de excusas por dicho suceso ; en las últimas horas el que salió a hablar y a referirse de lo sucedido fue Sebastián Dávila, el motociclista que salió bastante afectado por el choque que le propinó la 4x4 que conducía el actual delantero de Nacional.

“La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”, dijo Dávila, quien el día del insuceso se dirigía a su lugar de trabajo y que se refirió así por el tema en el que quedó envuelto por el rápido paso de la camioneta del futbolista cordobés. Esto en declaraciones entregadas a 'Mi Oriente' y reproducidas por 'El Colombiano'.

El hombre de 27 años aseguró que lo que menos le importa ahora es el personaje que lo arrolló y así comentó que "en el momento del accidente nunca me enteré, tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora".

La reacción de Sebastián Dávila se dio posterior al comunicado oficial de Morelos, a quien desmintió al afirmar que no han recibido ningún apoyo del exjugador del Rangers de Escocia. Por eso dijo que "él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia. Todo es mentira".

Cabe señalar que el video del accidente fue impactante e incluso se vio como, tras el impacto con el motociclista, la camioneta del atacante solamente frenó su marcha unos metros adelante.

De otra parte, en la misma nota mencionada anteriormente también habló la novia de Dávila. Así Natalia Gutiérrez apuntó que "me dio rabia leer el comunicado que sacó ayer, diciendo que nos ha estado acompañando, cuando eso es totalmente falso, me partió el corazón leer eso, él cree que puede pasar por encima de los demás".