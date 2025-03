Millonarios anunció por lo alto su nuevo "refuerzo", que desata fuertes críticas en redes

Como bien se conoció a lo largo de la semana, Millonarios hizo una inversión importante en uno de los “fichajes” para este año. Se trata de su bus, que tuvo una reestructuración en el diseño exterior, además de una innovadora mecánica, nunca antes utilizada a lo largo de la historia.

Así como el mismo equipo capitalino lo hizo saber, su transporte terrestre ahora será totalmente eléctrico, ajustándose a las necesidades climatológicas que pide el planeta, con el tema de la contaminación y demás, que tanto ha afectado al planeta en los últimos años.

Es por eso que en el video de presentación, Millonarios mostró cómo se fabricó, diseñó y ensamblo el nuevo bus, que, además, tiene nuevo diseño especial, haciendo alusión al azul y blanco tan histórico y tradicional en la historia de la institución.

“Innovación, tecnología y sostenibilidad, ¡Presentamos nuestro primer bus 100% eléctrico! Cada kilómetro, cada viaje… nos acerca a un futuro cada vez más azul y sostenible”, fueron las palabras con las que los ‘albiazules’ hicieron el anuncio oficial a través de sus redes sociales.

No obstante, esto no cayó muy bien en la hinchada ‘embajadora’, que, en ves de mostrarse contenta con esta nueva inversión, exigió refuerzos y hasta pidió ‘cabezas’ de jugadores y directivos, por el irregular presente deportivo del club, que, aunque está dentro de los ochos clasificados, todavía hace eco su reciente eliminación en la Copa Sudamericana contra Once Caldas.

Esto, sumadas a las declaraciones de Gustavo Serpa en contra de Falcao García, que dividió la opinión en la interna de la hinchada azul.

“Se mueve más ese bus sin motor, que Pereira y Mantilla en la cancha”, “¿y un equipo competitivo para cuándo?”, “para llevar troncos se utilizan volquetas”, “¿y es q el bus va a ganar títulos O nos dan una liga por tener el bus más saludable”, “el bus es más sostenible que el equipo”, “sí, que gran trabajo, ahora que el equipo juegue, es lo único que nos importa”, “no importa, queremos una plantilla competitiva NO de una segunda división” y “a celebrar la copa sostenibilidad porque lo deportivo no les importa”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.