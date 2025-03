A Marino Hinestroza lo aconsejaron desde Nacional: "Cada día, madurará y aprenderá más"

Después de haber estado en Orsomarso, América de Cali, Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, Marino Hinestroza llegó a Atlético Nacional y sacó a relucir su mejor nivel. Fue clave en la consecución de la Liga BetPlay II-2024, Copa BetPlay 2024 y la Superliga; además, en lo que va de 2025, siguió consolidado como titular, ganándose el respaldo de Javier Gandolfi.

En cuanto a números, en este año, el joven delantero acumula un total de 561 minutos, repartidos en siete compromisos. Allí, ha inflado las redes en dos ocasiones y también brindó dos asistencias. Por último, ha recibido una tarjeta amarilla. De esa manera, el director técnico, Néstor Lorenzo, lo eligió y fue convocado para la Selección Colombia, siendo la sorpresa.

Las reacciones ante dicho llamado no se hicieron esperar y desde Atlético Nacional se pronunciaron, teniendo en cuenta que Marino Hinestroza no fue el único convocado a la 'tricolor' para los juegos frente a Brasil y Paraguay, por Eliminatorias Sudamericanas. Recordemos que el arquero, David Ospina, histórico del combinado patrio, también hace parte de la lista.

"La verdad que muy gratificante siempre, estar en un plantel donde hay jugadores que son seleccionados para Colombia. Eso sube mucho el nivel de la plantilla y de cada uno de nosotros porque demuestra la calidad que hay, no solo de ellos, que fueron los convocados, sino de todos los que estamos", afirmó Mateus Uribe, referente del conjunto 'verdolaga'.

Marino Hinestroza ya se unió a la Selección Colombia. X de @SeleccionColombia

Justamente, el mediocampista, de 33 años, vistió la camiseta de la Selección Colombia en 62 oportunidades, repartidos en 25 juegos de fogueo, 22 de Eliminatorias, 12 de Copa América y tres en el Mundial de Rusia 2018. Razón por la que es una voz autorizada y conocedor de lo que se vive en el equipo 'cafetero', y así le habló a su compañero de club en el 2025.

"A Marino Hinestroza, siempre le he dicho que el talento no tiene discusión. Lo que tiene que entender es que cada día va a ir madurando y aprendiendo más. Como lo he expresado, nosotros no necesitamos futbolistas extraordinarios, porque de esos hay en todo lado, pero Marino, con su talento y la calidad de persona que es, puede ser mucho más", sentenció.