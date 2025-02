Millonarios: resultados, tabla de posiciones y próximo partido de la Liga BetPlay I-2025

Millonarios atraviesa por una etapa de transición luego de la salida de Alberto Gamero, que tras cinco años en el club 'embajador' con el que logró tres títulos, dejó la dirección técnica a finales de 2024. En su reemplazo, las directivas del conjunto capitalino se decantaron por el antioqueño David González, que dirigió el último año al Deportes Tolima con el que fue subcampeón.

Bajo el mando de David González, Millonarios suma siete puntos en cuatro salidas. Cabe recordar que, los 'abiazules' tienen un partido pendiente con Unión Magdalena, encuentro válido por la primera fecha de la Liga BetPlay I-2025, que no se pudo jugar en el Sierra Nevada de Santa Marta, dado que el bus en el que se transportaba el onceno bogotano fue atacado con piedra a su llegada al estadio, hecho que dejó herido al portero Iván Arboleda.

En su primera presentación por el rentado local, Millonarios derrotó por la mínima diferencia de Deportivo Pasto con anotación de Leonardo Castro. Posteriormente, logró su segunda victoria al hilo contra La Equidad en el Campín al que superó 2-1, mientras que por la cuarta fecha empató en Villavicencio a dos tantos con Llaneros y cayó como local en su última salida contra Independiente Medellín, que ganó un solitario gol de Leyser Chaverra de penalti.

Calendario y resultados de Millonarios en la Liga BetPlay I-2025

⦁ Fecha 01 (enero 26): Unión Magdalena vs. Millonarios (Postergado)

⦁ Fecha 02 (febrero 2): Pasto 0-1 Millonarios

⦁ Fecha 03 (febrero 9): Millonarios 2-1 Equidad

⦁ Fecha 04 (febrero 12): Llaneros 2-2 Millonarios

⦁ Fecha 05 (febrero 16): Millonarios 0-1 Medellín

⦁ Fecha 06 (febrero 23): Cali vs. Millonarios

⦁ Fecha 07 (marzo 2): Millonarios vs. Tolima

⦁ Fecha 08 (marzo 9): Junior vs. Millonarios

⦁ Fecha 09 (marzo 16): Millonarios vs. Águilas

⦁ Fecha 10: (marzo 23) Santa Fe vs. Millonarios

⦁ Fecha 11 (marzo 30): Millonarios vs. Alianza

⦁ Fecha 12 (abril 6): Fortaleza vs. Millonarios

⦁ Fecha 13 (abril 13): Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 14 (abril 16): América vs. Millonarios

⦁ Fecha 15 (abril 20): Millonarios vs. Pereira

⦁ Fecha 16 (abril 27): Bucaramanga vs. Millonarios

⦁ Fecha 17 (mayo 4): Millonarios vs. Santa Fe

⦁ Fecha 18 (mayo 11): Once Caldas vs. Millonarios

⦁ Fecha 19 (mayo 18): Millonarios vs. Envigado

⦁ Fecha 20 (mayo 25): Millonarios vs. Chicó

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Medellín, por Liga. Foto: Colprensa.

Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2025

Independiente Medellín: 11 puntos Atlético Nacional: 10 puntos América de Cali: 10 puntos Deportes Tolima: 8 puntos Deportivo Pasto: 7 puntos Millonarios: 7 puntos Fortaleza C.E.I.F: 7 puntos Junior de Barranquilla: 6 puntos Independiente Santa Fe: 6 puntos Once Caldas: 6 puntos Llaneros FC: 5 puntos Deportivo Cali: 5 puntos Envigado FC: 4 puntos Boyacá Chicó: 4 puntos Águilas Doradas: 3 puntos Alianza FC: 3 puntos La Equidad: 3 puntos Unión Magdalena: 2 puntos Deportivo Pereira: 2 puntos Atlético Bucaramanga: 2 puntos

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios por Liga BetPlay?

En partido pendiente por la primera jornada del campeonato, Millonarios y Unión Magdalena se pondrán al día en el calendario. Este encuentro está programado para el jueves 20 de febrero en el Sierra Nevada de Santa Marta, a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.