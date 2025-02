Participó con la Selección Colombia Sub-20 en Mundial de 2011 y ahora es modelo

La Selección Colombia Sub-20 se clasificó en el Sudamericano de Venezuela al Mundial 2025, gracias a la buena campaña realizada por el equipo que dirige César Torres. Y así, por lo hecho por los jóvenes de nuestro país se reviven historias de nóminas pasadas que defendieron el uniforme amarillo, azul y rojo en citas orbitales organizadas por la FIFA.

En ese aspecto, son muchos los casos de éxito de futbolistas que hicieron todo el proceso y hoy siguen con sus carreras deportivas. En el caso del seleccionado colombiano que participó en la Copa del Mundo de 2011, aún siguen vigentes figuras como James Rodríguez , Santiago Arias, Jeison Murillo, Duván Zapata, José 'Trencito' Valencia o Luis Fernando Muriel, entre otros.

Sin embargo, en el alto rendimiento, también hay historias de hombres que pese al amor por el balón, optaron por tomar otros rumbos profesionales. Ese fue el caso del arquero Juan Sebastián Villate, quien integró la nómina de la referida Selección, pero por diferentes circunstancias, entre ellas una lesión grave en la espalda, no pudo coronar sus sueños en las canchas y terminó consolidándose en el mundo del modelaje.

Juan Sebastián Villate en un entrenamiento con Millonarios. Archivo particular.

"La Selección en la que estuve es recordada aún, fueron lindos momentos. Los otros arqueros eran Cristian Bonilla y Andrés Mosquera. Con el 'profe' Eduardo Lara hicimos todo el proceso en Suramericano, Esperanzas de Toulon, de Francia; hicimos varios torneos amistosos y culminamos con el proceso en el Mundial Sub-20 acá en el 2011, con una generación que dejó figuras, que aún siguen vigentes", explicó inicialmente Villate, en entrevista con Gol Caracol.

Publicidad

Antes de terminar en las pasarelas e incluso en la actuación; para el nacido en Medellín se registraron pasos por Millonarios, con Óscar Héctor Quintabani como DT; Real Cartagena y Santa Fe; en donde trabajó a sol y sombra para tener la oportunidad; pero se encontró con figuras del arco como Luis Delgado, Nelson Ramos, Camilo Vargas, Robinson 'Rufai' Zapata y Libis Arenas, por solamente mencionar algunos de sus compañeros en los mencionados clubes.

Juan Sebastián Villate durante su etapa como canterano de Santa Fe. Archivo particular.

"Fue muy difícil tener unas oportunidades importantes, con grandes arqueros por los clubes en los que pasé. De pronto, cuando vine a Santa Fe creí que se podrían dar las cosas al estar en torneos internacionales y locales, pero fue difícil. Al no encontrar la opción en Colombia, me fui a España, trabajé con Getafe y Leganés, todo iba bien; pero allá el inconveniente estuvo en el tema del pasaporte, al no ser comunitario", agregó el antioqueño.

Publicidad

¿Cuándo llegó el tema del modelaje?

Villate recordó que en medio de sus deseos de jugar y tener continuidad también aceptó una invitación de Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, para hacer parte del proyecto rumbo a la Primera B con Real Tolima, que no se logró cristalizar por inconvenientes legales con la ficha en Dimayor.

Ese fue como el punto de quiebre para él, ya que según contó "que al mismo tiempo y esperando jugar, me salían ofertas para modelar y algo de actuación en comerciales, no en novelas o series".

Sin embargo, se presentó un tema de salud que terminó de truncar el camino en el fútbol. Así Juan recordó que "me invitaron a un reality que se llamaba 'Guerreros' y estuve tres temporadas. La primera la ganamos, la segunda la ganó el otro equipo y cuando estaba en la final de la tercera temporada tengo un accidente (al caer desde una altura) donde pues lastimosamente pierdo una vértebra, la tienen que reconstruir con titanio y reforzarla y fue bastante grave todo".

Publicidad

"Esto me imposibilita seguir jugando fútbol, ese ya fue como la razón por la cual me tuve que retirar definitivamente del fútbol y ahí ya terminó todo", agregó Juan Sebastián Villate, quien tiene en su hoja de vida como modelo participación en campañas de multinacionales de ropa casual, deportiva, aerolíneas, marcas de autos de lujo y bebidas y además de eso gerencia la parte de mercadeo de Health & Life IPS-Heli, que se especializa en el campo de la prevención y tratamiento de la salud mental, con presencia en 27 puntos de nuestro país.

"Haber pasado por la Selección Colombia Sub-20 es de lo más gratificante que me pasó, de los momentos más felices que pasé y bueno ahora sigo los partidos de algunos de los que fueron mis compañeros ahí y los del seleccionado de nuestro país, como ahora el Sudamericano, las Eliminatorias y mundiales", finalizó Villate.