🔴 Resultados de la fecha 2 del grupo B
- Millonarios 4-1 Bucaramanga
- América 2-1 Cali
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El pasado 4 de noviembre, en El Campín, empataron 0-0.
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
El estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, abre sus puertas para este compromiso.
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 8:40 p.m. (hora de Colombia).
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este clásico de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.
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