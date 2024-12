Millonarios vs. América y más amistosos en enero para el equipo azul; fechas definidas

Pese a que el plantel de jugadores está en vacaciones, los directivos de Millonarios empiezan a alistarse para afrontar los compromisos del próximo año, en el que aparte de la Liga Betplay y la Copa Colombia, tendrán que disputar la Copa Libertadores o Sudamericana.

La participación a nivel continental depende de la final entre Deportes Tolima y Atlético Nacional , pues si los ‘pijaos’ quedan campeones, los azules irán a Libertadores, pero si el título es para los ‘verdolagas’, la escuadra bogotana pasará a Sudamericana.

En consecuencia, la preparación para todos los frentes debe ser adecuada, ya que la afición espera un papel destacado en los mismos. Es por ello que los encuentros de fogueo se empezaron a firmar.

Publicidad

En ese sentido trabajan los mandamases azules, que paralelamente están convenciendo al entrenador Alberto Gamero de que continúe al frente del plantel debido a la renuncia verbal que este les presentó y que no ha sido aceptada.

Es por ello que ya se pactaron varios compromisos de fogueo con adversarios nacionales y extranjeros que también tendrán competencia internacional.

Publicidad

Partidos amistosos de Millonarios para enero de 2025

Los dirigentes azules tienen planeado enfrentar en Bogotá a Melgar de Perú, con cupo a Libertadores; y al América de Cali , clasificado a Sudamericana; además, habría otro posible adversario por definir, según informó el periodista Javier Hernández Bonnet en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio.

Las fechas de los amistosos son las siguientes:

⦁ Jueves 16 de enero

Millonarios vs. Melgar (PER)

Estadio El Campín, de Bogotá

⦁ Domingo 19 de enero

Millonarios vs. América de Cali

Estadio El Campín, de Bogotá

Publicidad

Estos cotejos servirán de antesala para el inicio de la Liga Belpay, que tendrá su primera fecha en el finde semana del sábado 25 y el domingo 26 de enero de 2025.