Millonarios y una noticia de última hora: "Alberto Gamero habría presentado su renuncia"

El 2024 no terminó de la mejor manera para Millonarios. Además de haber quedado eliminado en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 y no avanzar a la final, este martes 31 de diciembre se conoció una información de alto impacto. Las diversas versiones de medios locales informan que "Alberto Gamero habría renunciado" y no seguiría el próximo año.

Guillermo Arango, periodista colombiano, fue el encargado de dar la noticia: "presentó ayer (lunes 30 de diciembre), una vez más su renuncia a la directiva del club 'embajador'".

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...