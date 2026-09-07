🔴 Nacional vs Cali EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2026

🚨 CONVOCADOS DEL DEPORTIVO CALI
Lista de viajeros para buscar el pase a cuartos de final en la Copa Betplay. 🇳🇬🏆 pic.twitter.com/9Zb4CJiL3I— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 7, 2026
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Compartimos los convocados y el parte médico para el partido de Copa ante Cali, en el Atanasio.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/KQ9DSbPAbQ— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 7, 2026
Este partido de octavos de final se podrá ver por Win Sports, desde las 8:15 p.m.
El duelo en el Atanasio Girardot está programado para las 8:15 p.m.
Los octavos de final de la Copa, serán a partido ÚNICO.
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