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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs Cali EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2026
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🔴 Nacional vs Cali EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2026

Este lunes se juega el partido de octavos de final de la Copa BetPlay 2026 entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 7 de sept, 2026
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Marlos Moreno Atlético Nacional
Marlos Moreno, figura de Atlético Nacional - Foto:
Colprensa
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  • 06:09 p. m. - Copa BetPlay 2026
    🚨 CONVOCADOS DEL DEPORTIVO CALI

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  • 06:09 p. m. - Copa BetPlay 2026
    🚨 CONVOCADOS DE NACIONAL

  • 06:08 p. m. - Copa BetPlay 2026
    📺 HORA Y TV EN VIVO HOY DE NACIONAL VS CALI

    Este partido de octavos de final se podrá ver por Win Sports, desde las 8:15 p.m.

  • 06:07 p. m. - Copa BetPlay 2026
    🕛 ¿A QUÉ HORA ES NACIONAL VS CALI HOY?

    El duelo en el Atanasio Girardot está programado para las 8:15 p.m.

  • 06:07 p. m. - Copa BetPlay
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE NACIONAL VS CALI

    Los octavos de final de la Copa, serán a partido ÚNICO.

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