Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs Cali EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II
EN VIVO

🔴 Nacional vs Cali EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

En el estadio Atanasio Girardot hay clásico entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II. No se pierda lo mejor de este compromiso.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 26 de ago, 2026
Comparta en:
Nacional y Cali se enfrentan por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional y Cali se enfrentan por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Nacional y Cali
REFRESCAR
  • 08:48 p. m. - Nacional 1-0 Cali
    ⚽ GOOOOOOOOOOOOOOOL DE NACIONAL

    Andrés Sarmiento pone el primero de la noche en el Atanasio.

    • Publicidad

  • 08:40 p. m. - Nacional 0-0 Cali
    ⌚ MINUTO 10: BUEN REMATE DE SARMIENTO

    Se acercó Nacional.

  • 08:38 p. m. - Nacional 0-0 Cali
    ⌚ MINUTO 5: NACIONAL, CON PROPÓSITO

    Partido equilibrado, por el momento.

  • 08:14 p. m. - Nacional vs Cali
    🚨 INICIALISTAS DEL CALI

  • 08:14 p. m. - Nacional vs Cali
    🚨 TITULARES DE NACIONAL

  • 08:13 p. m. - Nacional vs Cali
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

    Otro de los grandes partidos de la fecha 7 del fútbol colombiano en este segundo semestre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad