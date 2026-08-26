🔴 Nacional vs Cali EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

⚽ GOOOOOOOOOOOOOOOL DE NACIONAL
Andrés Sarmiento pone el primero de la noche en el Atanasio.
Andrés Sarmiento pone el primero de la noche en el Atanasio.
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Se acercó Nacional.
Partido equilibrado, por el momento.
Presentamos con ustedes el once inicial dispuesto por nuestro DT Rafael Dudamel. 💚⚽️ pic.twitter.com/MXS1eebt8u— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) August 27, 2026
Nuestros 11 titulares para el debut liguero en casa, ante Deportivo Cali.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 27, 2026
¡Nada más grande que estar aquí, con nuestra gente! #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/eV23qTd2qq
Otro de los grandes partidos de la fecha 7 del fútbol colombiano en este segundo semestre.
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