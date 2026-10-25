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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs Medellín EN VIVO; minuto a minuto del clásico paisa de Liga BetPlay 2026-II
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🔴 Nacional vs Medellín EN VIVO; minuto a minuto del clásico paisa de Liga BetPlay 2026-II

Este domingo el Atanasio Girardot recibe un nuevo enfrentamiento entre los dos equipos antioqueños de más relevancia, Atlético Nacional e Independiente Medellín. ¡No se lo pierda!

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 25 de oct, 2026
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Nacional vs Medellín
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Colprensa
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  • 06:00 p. m. - Nacional vs Medellín
    🚨 TITULARES DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN

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  • 05:59 p. m. - Nacional vs Medellín
    🚨 TITULARES DE ATLÉTICO NACIONAL: JUEGA JAMES RODRÍGUEZ

  • 05:58 p. m. - Liga BetPlay 2026-II
    🚨 HORA Y TV EN VIVO PARA NACIONAL VS MEDELLÍN

    El partido será desde las 6:10 p.m. en el Atanasio Girardot, y se podrá ver por Win Sports.

  • 05:58 p. m. - Nacional vs Medellín
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO PAISA

    Nuevo enfrentamiento entre ambos, tras el reciente duelo de Copa BetPlay.

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