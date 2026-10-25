🔴 Nacional vs Medellín EN VIVO; minuto a minuto del clásico paisa de Liga BetPlay 2026-II

🚨 TITULARES DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN
🔴🔵 Nuestra nómina para el Clásico Paisa de esta tarde en el Atanasio— DIM (@DIM_Oficial) October 25, 2026
Presentada por Mapei pic.twitter.com/wRqBou02Cd
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¡Así jugamos el clásico!— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 25, 2026
Presentamos nuestra nómina titular para el partido ante el DIM, en el Atanasio, por la fecha 16 de Liga.
¡Dale, Nacional. Aquí está tu gente! #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/bBbgzX9lXg
El partido será desde las 6:10 p.m. en el Atanasio Girardot, y se podrá ver por Win Sports.
Nuevo enfrentamiento entre ambos, tras el reciente duelo de Copa BetPlay.
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